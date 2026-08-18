Cơ quan Thuế đang xác minh 245 hồ sơ hoàn thuế GTGT có dấu hiệu rủi ro cao

ANTD.VN - Số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng 8 tháng đầu năm tăng 32% so với cùng kỳ. Hiện vẫn còn gần 1.927 hồ sơ đang xử lý, trong đó có 245 hồ sơ có thời gian xử lý kéo dài, là các hồ sơ hoàn thuế có dấu hiệu rủi ro cao.

Tự động phân loại rủi ro

Theo thông tin từ Cục Thuế, công tác hoàn thuế năm 2026 đã có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả tích cực với tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) điện tử đạt 99%.

Về cơ bản, hồ sơ hoàn thuế GTGT đều được phân loại rủi ro tự động để xác định hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau hay hoàn thuế trước kiểm tra sau. Trong đó, 87% số hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc diện “hoàn thuế trước, kiểm tra sau” đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn trong vòng 6 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ của người nộp thuế.

Cơ quan Thuế lật tẩy thủ đoạn hoàn thuế tinh vi của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Thống kê đến ngày 11/08/2026, số tiền hoàn thuế GTGT đã tăng 32% so với cùng kỳ, đạt 64,4% dự toán hoàn thuế năm 2026. Cơ quan thuế đã ban hành 11.627 quyết định hoàn thuế, tăng 9% so với cùng kỳ, với tổng số tiền được hoàn là 111.726 tỷ đồng.

Ngành Thuế đang tiếp tục tập trung giải quyết 1.927 hồ sơ với số tiền đề nghị hoàn là 34.521 tỷ đồng. Trong đó có 245 hồ sơ có thời gian xử lý kéo dài (chiếm 1,7% tổng số hồ sơ cơ quan thuế đã tiếp nhận, giải quyết trong kỳ) là các hồ sơ hoàn thuế có dấu hiệu rủi ro cao, cần xác minh thông tin trước khi hoàn thuế.

Đối với những hồ sơ này, cơ quan thuế đã thông báo cụ thể cho người nộp thuế để phối hợp rà soát, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ và số tiền hoàn thuế. Trong đó, cơ quan thuế cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh và đấu tranh với một số doanh nghiệp có hồ sơ thuộc mức độ rủi ro cao.

Thời gian tới, ngành Thuế đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hoàn trước kiểm sau từ 70% lên mức 90% trong 4 tháng cuối năm và lên mức 95% trong quý I/2027. Đồng thời, nâng số lượng hồ sơ hoàn thuế đúng hạn từ 78% lên 90% trong năm 2026.

Cơ quan Thuế cũng sẽ áp dụng chương trình hoàn thuế nhanh trong tháng 9/2026; triển khai hỗ trợ tờ khai thuế GTGT gợi ý trong tháng 10/2026; và triển khai hoàn thuế GTGT tự động từ tháng 12/2026.

Tiếp tục ứng dụng AI và tự động hóa

Để đạt các mục tiêu đề ra, nâng cao hiệu quả quản lý hoàn thuế, bảo đảm giải quyết hồ sơ đúng quy định, đúng đối tượng, đồng thời tăng cường kiểm soát rủi ro và bảo vệ nguồn thu ngân sách nhà nước, ngành Thuế xác định tập trung triển khai một số nhóm giải pháp trọng tâm.

Trong đó, ngoài giải quyết các vướng mắc về chính sách, cơ quan Thuế tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, tự động hóa quy trình giải quyết hoàn thuế GTGT; kiểm soát chặt việc luân chuyển hồ sơ, xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, bố trí đủ nhân lực, phân công rõ trách nhiệm và kiểm tra tiến độ hằng tuần.

Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ và AI để phân tích, đánh giá rủi ro, phân luồng doanh nghiệp theo mức độ tuân thủ xanh - vàng - đỏ, qua đó rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đủ điều kiện, nâng cao tính minh bạch, chính xác và kịp thời phát hiện, ngăn chặn gian lận hoàn thuế.

Ngành Thuế cũng đang xây dựng hoàn thiện các tiêu chí rủi ro để xác định doanh nghiệp rủi ro, hồ sơ rủi ro; Chủ động phân tích dữ liệu của các doanh nghiệp hoàn thuế để kịp thời phát hiện, khoanh vùng rủi ro; Hoàn thiện, ứng dụng chạy chuỗi hóa đơn, bổ sung các tiêu chí kiểm soát kịp thời từ khâu xuất hóa đơn, kê khai;

Xác định rõ các trường hợp phải xác minh hóa đơn giữa các cơ quan thuế, không xác minh dàn trải; Nâng cao chất lượng kiểm tra sau hoàn, theo hướng tăng cường hậu kiểm, kịp thời phát hiện gian lận.

Đồng thời, tăng cường phối hợp, kết nối dữ liệu với cơ quan Hải quan, Kho Bạc Nhà nước, Ngân hàng… nhằm chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác hỗ trợ người nộp thuế cũng như kiểm soát rủi ro trong giải quyết hoàn thuế GTGT…