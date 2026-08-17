Hai bước chuẩn bị giúp hành trình du học suôn sẻ ngay từ đầu

ANTD.VN - Chuẩn bị cho hành trình du học luôn là sự tổng hòa của nhiều đầu việc, từ hồ sơ, sức khỏe, liên lạc kết nối đến tài chính. Để con tự tin bắt đầu cuộc sống mới và cha mẹ an tâm đồng hành từ xa, có hai điều quan trọng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng trước ngày lên đường.

Với nhiều gia đình, thời điểm con nhận được thư báo nhập học cũng là lúc một hành trình mới bắt đầu. Những ngày trước khi lên đường thường là khoảng thời gian tất bật nhất: hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị hành lý, khám sức khỏe, tìm nơi ở, sắp xếp lịch trình di chuyển...

Nhưng thực tế, điều khiến nhiều phụ huynh trăn trở nhất lại không nằm ở ngày con bước lên máy bay. Điều họ lo lắng là hành trình nhiều năm phía trước: Liệu con có thích nghi tốt với môi trường mới? Khi cần hỗ trợ khẩn cấp sẽ làm thế nào? Và quan trọng hơn cả, làm sao để việc học tập, sinh hoạt và tài chính của con luôn được đảm bảo dù cách gia đình hàng ngàn kilomet?

Checklist 1: Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống mới

Du học không chỉ là một chuyến đi, mà là bước chuyển sang một môi trường sống hoàn toàn mới. Vì vậy, bên cạnh việc hoàn tất những giấy tờ cần thiết như hộ chiếu, visa, thư nhập học, hồ sơ cư trú hay bảo hiểm, phụ huynh và du học sinh cũng nên lưu trữ bản điện tử của các giấy tờ quan trọng để có thể tra cứu nhanh khi cần.

Sức khỏe cũng là một phần không thể bỏ qua. Mỗi quốc gia có những yêu cầu khác nhau về tiêm chủng và hồ sơ y tế. Khám sức khỏe tổng quát, chuẩn bị thuốc cá nhân cần thiết và tìm hiểu trước về hệ thống chăm sóc sức khỏe tại nơi sẽ sinh sống sẽ giúp du học sinh chủ động hơn trong những tình huống phát sinh.

Xa nhà lần đầu luôn là thử thách với nhiều bạn trẻ. Vì vậy, việc chuẩn bị các phương án liên lạc như SIM, eSIM quốc tế, ứng dụng liên lạc trực tuyến và các thông tin liên hệ khẩn cấp là điều không nên bỏ qua. Khi việc kết nối được đảm bảo, khoảng cách địa lý cũng trở nên gần hơn và cha mẹ có thể đồng hành cùng con trong từng cột mốc quan trọng.

Checklist 2: Chuẩn bị tài chính chắc chắn

Nếu hồ sơ, sức khỏe và kết nối là nền tảng cho những ngày đầu nơi đất khách thì tài chính lại là yếu tố đồng hành xuyên suốt toàn bộ hành trình du học.

Khác với nhiều khoản chi phát sinh, học phí và sinh hoạt phí là những khoản thanh toán diễn ra liên tục trong suốt thời gian học tập. Mỗi học kỳ cần đóng học phí đúng hạn, trong khi tiền thuê nhà, sinh hoạt, bảo hiểm hay các chi phí phát sinh khác cũng cần được chuyển kịp thời để không ảnh hưởng đến cuộc sống của du học sinh.

Thay vì mỗi lần đến kỳ thanh toán mới bắt đầu chuẩn bị nguồn ngoại tệ hoặc thực hiện chuyển tiền quốc tế, ngày càng nhiều gia đình lựa chọn xây dựng kế hoạch tài chính ngay từ trước khi con lên đường. Bởi với các bậc cha mẹ, hành trang lớn nhất không chỉ là chiếc vali mang theo trong ngày khởi hành, mà còn là sự chuẩn bị đủ đầy để con có thể an tâm học tập, trưởng thành và theo đuổi ước mơ tại một chân trời mới.

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Việc lựa chọn một dịch vụ chuyển tiền phù hợp trở thành yếu tố quan trọng giúp tối ưu chi phí, chủ động dòng tiền hơn. Từ đó, phụ huynh trở nên yên tâm đồng hành cùng con trong suốt những năm học tập tại nước ngoài. Minh bạch về phí và tỷ giá giúp dễ dàng tính toán chi phí thực tế trước mỗi lần giao dịch; khả năng theo dõi trạng thái chuyển tiền giúp người gửi chủ động biết khoản tiền đã được xử lý đến đâu; quy trình đơn giản, hạn chế giấy tờ lặp lại cũng giúp tiết kiệm đáng kể thời gian.

Đáp ứng những tiêu chí này, dịch vụ chuyển tiền quốc tế trên ứng dụng VPBank NEO cho phép khách hàng thực hiện giao dịch trực tuyến nhanh chóng ngay trên điện thoại. Trước khi xác nhận chuyển tiền, hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin về tỷ giá và các khoản phí để khách hàng chủ động cân nhắc, đồng thời có thể theo dõi trạng thái giao dịch ngay trên ứng dụng.

Một trong những điểm thuận tiện được nhiều phụ huynh đánh giá cao là sau khi đã hoàn tất hồ sơ ở lần chuyển đầu tiên, từ lần chuyển thứ hai, khách hàng không cần nộp lại những chứng từ còn hiệu lực với cùng mục đích chuyển tiền. Điều này đặc biệt hữu ích khi học phí và sinh hoạt phí được chuyển định kỳ trong suốt nhiều năm học, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị mỗi lần giao dịch.

VPBank cũng hỗ trợ chuyển tiền với nhiều loại ngoại tệ phổ biến phục vụ nhu cầu du học tại nhiều quốc gia, đồng thời triển khai chính sách ưu đãi tỷ giá bán lên đến 150 điểm đối với nhiều loại ngoại tệ phổ biến như USD, EUR, AUD, CAD, GBP, JPY và SGD trên VPBank NEO giúp khách hàng tối ưu chi phí chuyển tiền. Theo đó, từ nay đến hết 26/10/2026, VPBank áp dụng chương trình miễn 100% phí đối với phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế do VPBank thu khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền du học trên VPBank NEO và tại Quầy; riêng ngoại tệ JPY thì chương trình được kéo dài đến hết 16/03/2027. Chính sách này góp phần giảm đáng kể chi phí cho các gia đình có nhu cầu chuyển tiền nhiều lần trong năm, nhất là khi tổng chi phí tài chính tích lũy trong suốt quá trình học tập có thể không hề nhỏ.

Khi quy trình chuyển tiền được số hóa, minh bạch và thuận tiện hơn, việc chuẩn bị tài chính cũng không còn là áp lực dồn vào mỗi kỳ đóng học phí. Thay vào đó, phụ huynh có thể chủ động lên kế hoạch dài hạn, còn du học sinh yên tâm tập trung cho việc học và thích nghi với môi trường mới.

Chuẩn bị cho hành trình du học luôn là sự tổng hòa của nhiều đầu việc, từ hồ sơ, sức khỏe, liên lạc kết nối đến tài chính. Khi từng "check" đều được hoàn thành cẩn thận ngay từ trước ngày khởi hành, phụ huynh sẽ bớt những nỗi lo phát sinh, còn du học sinh có thể dành nhiều thời gian và tâm trí hơn cho việc học, khám phá môi trường mới và xây dựng những trải nghiệm đáng nhớ.

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