Xử phạt Công ty TNHH Recess (Lazada) 350 triệu đồng

ANTD.VN - Công ty TNHH Recess (Lazada) bị xử phạt 350 triệu đồng vì có hành vi gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Công ty TNHH Recess (Lazada) gây nhầm lẫn cho khách hàng

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa ban hành Quyết định số 200/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với Công ty TNHH Recess, mã số doanh nghiệp: 0308808576 với số tiền 350 triệu đồng.

Công ty này được xác định có hành vi gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không chính xác về dịch vụ do Công ty cung cấp.

Bên cạnh đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Công ty TNHH Recess nhanh chóng tuân thủ và khắc phục các hành vi vi phạm; đồng thời chủ động rà soát việc cung cấp thông tin cho người tiêu dùng, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong quá trình làm việc, Công ty TNHH Recess đã tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu và chủ động triển khai các khuyến nghị của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nêu trên góp phần tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh; đồng thời phòng ngừa vi phạm và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.