Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

Phiên giao dịch hôm nay, giá vàng trong nước, thế giới đồng loạt giảm mạnh. Vàng SJC mở cửa phiên giao dịch đã giảm tới 1,6 triệu đồng mỗi lượng, xuống mức 139,7 – 142,7 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn các thương hiệu cũng ghi nhận mức giảm tương tự. Theo đó, một số thương hiệu vàng nhẫn của các doanh nghiệp lớn được niêm yết đầu giờ sáng như sau: Nhẫn SJC 999.9 129,2 – 142,2 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 139,1 – 142,6 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu 140,2 – 144,1 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 139,7 – 142,7 triệu đồng/lượng…

Giá vàng đồng loạt đi xuống

Trên thế giới, chỉ trong phiên giao dịch ngày 18/8 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam) vàng giao ngay đã giảm tới 82,5 USD, xuống đóng cửa phiên ở mức trên 4.333 USD/ounce.

Sang đến phiên châu Á, kim loại quý phục hồi nhẹ và tính đến 10h sáng theo giờ Việt Nam đang giao dịch quanh vùng 4.355 USD/ounce.

Giá vàng giảm mạnh vào cuối phiên Mỹ do lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng cao và đợt bán tháo mới đối với cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Diễn biến này đã lấn át sự hỗ trợ đối với thị trường kim loại quý từ đồng đô la Mỹ suy yếu và rủi ro dai dẳng ở eo biển Hormuz.

Tình hình hiện tại vẫn là một cuộc giằng co giữa dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn và áp lực lãi suất cao kéo dài. Hiện thị trường hiện đang tập trung vào biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed vào thứ Tư (tối theo giờ Việt Nam), cùng với dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ, chỉ số Fed Philadelphia hôm thứ Năm, và các chỉ số PMI sơ bộ hôm thứ Sáu. Các dữ liệu này sẽ làm rõ thêm những kỳ vọng về việc liệu Fed có thể duy trì chính sách giữ nguyên lãi suất hay không.

Eo biển Hormuz vẫn là kênh địa chính trị quan trọng tác động đến giá dầu mỏ và giá vàng. Washington cho biết eo biển đã mở cửa và hoạt động bình thường, đồng thời khẳng định lệnh phong tỏa hải quân vẫn còn hiệu lực và các quả thủy lôi đã được gỡ bỏ hoặc phá hủy.

Hiện các nhà giao dịch theo dõi xem liệu Mỹ và Iran có đạt được thỏa thuận cho phép các tàu chở dầu rời khỏi Vịnh Ba Tư một cách tự do hay không.

Đối với vàng, tình hình vẫn có hai mặt: căng thẳng địa chính trị và đồng đô la yếu hơn hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn; trong khi giá dầu thô cao hơn đang duy trì rủi ro lạm phát , lợi suất trái phiếu cao, qua đó hạn chế thị trường kim loại quý.