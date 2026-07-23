Giá vàng lao dốc sau thông tin khởi tố Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC lập tức được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giảm tới 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Theo đó, giá thương hiệu vàng này đầu giờ sáng niêm yết mức 137,0- 142,0 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán nới rộng lên 5 triệu đồng/lượng.

Ngay sau khi SJC điều chỉnh giá bán, các doanh nghiệp khác có phân phối vàng SJC cũng lập tức điều chỉnh theo.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mức tương tự, với nhẫn SJC 999.9 giao dịch tại 136,0 – 141,0 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn DOJI 138,0 – 142,0 triệu đồng/lượng, nhẫn Phú Quý 137,0 – 142,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước lao dốc, dù thị trường quốc tế diễn biến tích cực

Đáng nói, giá vàng trong nước giảm sâu trong bối cảnh thị trường thế giới đang diễn biến khá tích cực. Trong phiên giao dịch ngày 22/7 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam) vàng giao ngay đã tăng tới 52,7 USD/ounce, chốt phiên tại 4.129,4 USD/ounce.

Bước sang phiên châu Á, kim loại quý có điều chỉnh nhẹ, nhưng vẫn giao dịch quanh vùng 4.120 USD/ounce.

Giá vàng trong nước lao dốc sau thông tin Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC bị bắt, được phát đi chiều muộn hôm qua.

Theo đó, liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương quy mô lớn và xuyên quốc gia, ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục công bố thông tin khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu kim cương.

Trong đó, đáng chú ý là đối tượng Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2024, khi bà Lê Thúy Hằng đang giữ chức Tổng Giám đốc SJC (hiện đang thụ án 22 năm tù về các tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ) đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh SJC mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông về Việt Nam rồi để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC để bán cho người dân.

Để che giấu hành vi phạm tội, quá trình mua kim cương trái phép, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (là công ty con chuyên kiểm định thuộc SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.

Bước đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, giai đoạn 2022 - 2024 các bị can trên đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương với tổng giá trị hơn 500 tỷ đồng. Toàn bộ kim cương đều đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để bán cho người dân.