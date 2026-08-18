Ấm đun nước Enfinigy của ZWILLING J. A. Henckels có thể mất an toàn khi sử dụng

ANTD.VN - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH ZWILLING J. A. Henckels (Công ty) về thu hồi ấm đun nước Enfinigy (1,5l) và Enfinigy Pro (1,5l) tại thị trường Việt Nam.

Cẩn trọng khi sử dụng ấm đun nước Enfinigy 1,5l

Theo đó, các sản phẩm ấm đun nước nêu trên đã được phân phối trên phạm vi toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 02 năm 2026, thông qua Công ty và các nhà phân phối hoặc đối tác kinh doanh, bằng nhiều kênh phân phối khác nhau, bao gồm các nhà bán lẻ và các kênh thương mại điện tử.

Công ty đã ghi nhận một số trường hợp tay cầm của các mẫu ấm đun nước Enfinigy (1,5 lít) và ấm đun nước Enfinigy cao cấp (1,5 lít) có thể bị lỏng hoặc gãy, rơi hoàn toàn khỏi thân ấm.

Khiếm khuyết này có thể gây ra sự cố và ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng. Vì vậy, Công ty quyết định thực hiện thu hồi các sản phẩm nêu trên nhằm bảo đảm an toàn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty ghi nhận 1 trường hợp người sử dụng bị bỏng độ 2 (độ 2a). Tuy nhiên, theo đánh giá y khoa, người này dự kiến sẽ hồi phục hoàn toàn và không để lại di chứng vĩnh viễn.

Công ty đã xây dựng bản đánh giá rủi ro nội bộ. Kết quả đánh giá đã được xác nhận bởi một chuyên gia độc lập do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm theo quy định của pháp luật, đồng thời được các cố vấn pháp lý của Công ty rà soát. Căn cứ tình hình thực tế tại thời điểm hiện tại, mức độ rủi ro hiện đang ở mức trung bình.

Với chương trình thu hồi này, người tiêu dùng đăng ký yêu cầu hoàn tiền đối với sản phẩm tại www.zwilling.com/kettle-recall. Tại bước cuối của quy trình đăng ký, người tiêu dùng sẽ được hướng dẫn ngừng sử dụng và vô hiệu hóa sản phẩm. Sau khi Công ty xác minh thông tin về sản phẩm, việc thanh toán tiền hoàn trả sẽ được thực hiện chậm nhất trong vòng 21 ngày.

Cùng với việc cảnh báo, hiện tại, Công ty đã yêu cầu các nhà phân phối ngay lập tức phong tỏa hàng tồn kho và tạm dừng việc phân phối, kinh doanh các sản phẩm thuộc diện thu hồi. Đối với các lô hàng đang trong quá trình vận chuyển, Công ty sẽ dừng việc giao hàng trong phạm vi và điều kiện cho phép. Các biện pháp phòng ngừa này nhằm ngăn ngừa việc các sản phẩm có khả năng bị ảnh hưởng tiếp tục được đưa ra thị trường.

Để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng đang sở hữu sản phẩm ấm đun nước Enfinigy (1.5l) và Enfinigy Pro (1.5l) thuộc diện thu hồi của Công ty TNHH ZWILLING J. A. Henckels ngừng sử dụng sản phẩm và liên hệ Công ty để được hướng dẫn thực hiện thu hồi.