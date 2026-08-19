Cơ quan Thuế lưu ý cách nhận biết website, tài khoản mạng xã hội, giấy mời giả mạo

ANTD.VN - Thuế TP. Hà Nội vừa phát đi cảnh báo đến người nộp thuế về tình trạng các website, tài khoản mạng xã hội, thư mời... mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo.

Theo đó, Thuế Hà Nội cho biết, mới đây, cơ quan này tiếp nhận thông tin về các trường hợp giả danh cơ quan thuế để gọi điện, gửi thư mời hoặc giấy mời làm việc đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh nhằm trục lợi.

Do đó, để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, Thuế thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân và cộng đồng người nộp thuế cần lưu ý các dấu hiệu nhận biết website và thông tin giả mạo cơ quan Thuế để lừa đảo.

Người nộp thuế không cung cấp các thông tin bảo mật qua điện thoại, zalo

Bẫy tên miền và website giả mạo

Theo Thuế TP Hà Nội, các đối tượng lừa đảo thường tạo lập các trang web có giao diện gần giống với Cổng thông tin điện tử của ngành Thuế để làm người dùng mắc bẫy. Tuy nhiên, người nộp thuế hoàn toàn có thể phân biệt dựa trên địa chỉ truy cập và các tiêu chuẩn an ninh mạng.

Hiện nay, website của cơ quan thuế địa chỉ (URL) đều có chứng chỉ SSL (https://...). Đồng thời, có chứng nhận Tín nhiệm mạng được cấp bởi Trung tâm An ninh mạng Quốc gia NCA (https://tinnhiemmang.vn/); sử dụng tên miền gdt.gov.vn (ví dụ: https://thuedientu.gdt.gov.vn, https://canhan.gdt.gov.vn, https://tracuunnt.gdt.gov.vn, https://dichvucong.gdt.gov.vn; https://hanoi.gdt.gov.vn.

Ngoài ra, Facebook, Tiktok, youtube, Zalo của Thuế TP Hà Nội đều có tên: Thuế thành phố Hà Nội.

Trong khi đó, các website giả có địa chỉ trình duyệt (URL) tương tự như trang web chính thức nhưng có những thay đổi nhỏ (như thay đổi ký tự, thêm số), sai khác, thiếu hoặc thừa một vài ký tự, thay thế một vài ký tự; Tên miền có tiền tố hoặc hậu tố sử dụng ký tự lạ…

Các website thường không có chứng chỉ SSL (httpS://...), thay vào đó địa chỉ URL chỉ là “http://...”

Đồng thời, thường không có chứng nhận Tín nhiệm mạng (được cấp bởi Trung tâm An ninh mạng Quốc gia NCA (https://tinnhiemmang.vn/) hoặc chứng nhận của Bộ Công thương (đối với các website hoạt động thương mại điện tử).

Các trang web thường sử dụng các tên miền như .com, .net, .org, .site, .cc, .xyz hoặc các tên miền tương tự.

Đặc biệt, thường yêu cầu nhập thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng mà không có lý do phù hợp.

Nhận diện tài khoản/kênh mạng xã hội giả

Cùng với website giả, các tài khoản mạng xã hội mạo danh cán bộ thuế cũng xuất hiện ngày càng nhiều để tiếp cận, thao túng tâm lý người nộp thuế.

Cơ quan thuế khẳng định nguyên tắc không bao giờ yêu cầu người nộp thuế cung cấp các thông tin bảo mật cá nhân qua điện thoại hay tin nhắn, bao gồm: số định danh cá nhân/CCCD, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu truy cập hay mã xác thực OTP.

Cơ quan Thuế cũng không bao giờ yêu cầu người nộp thuế chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, hoặc bất kỳ tài khoản trung gian nào để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến nghĩa vụ thuế.

“Để phòng tránh các hành vi lừa đảo, người nộp thuế cần lưu ý: Không cung cấp thông tin bảo mật và không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng tự xưng là cơ quan thuế hoặc cán bộ thuế” – Thuế TP Hà Nội nhấn mạnh.

Cẩn thận khi nhận giấy mời, thông báo thuế

Cơ quan thuế khuyến cáo, tất cả các văn bản, giấy mời, thư ngỏ hay thông báo nợ thuế chính thức đều chỉ được gửi qua các kênh chính thống của cơ quan thuế. Các kênh này bao gồm: ứng dụng eTaxMobile, Cổng dịch vụ công (dichvucong.gdt.gov.vn), Trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) hoặc email công vụ có đuôi định dạng chuẩn @gdt.gov.vn.

Đối với các văn bản gửi qua đường bưu chính, thư chính thức từ cơ quan thuế luôn được gửi từ địa chỉ trụ sở cơ quan thuế đến đúng địa chỉ đăng ký của người nộp thuế nhận thông báo.

Bao bì thư luôn có logo đặc trưng riêng của ngành Thuế và ghi rõ tên định danh của từng cơ quan thuế quản lý.

“Do đó người nộp thuế không thực hiện theo bất kỳ yêu cầu nào trong giấy mời/thông báo gửi từ nguồn ngoài các kênh chính thức trên.

Người nộp thuế có thể chủ động vào Kênh Dịch vụ công để tra cứu thông báo của cơ quan thuế hoặc liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng (hotline) chính thức của cơ quan thuế hoặc đến trực tiếp trụ sở cơ quan thuế nơi cư trú để xác minh” – Thuế TP Hà Nội khuyến cáo.

Đồng thời, theo cơ quan Thuế, người nộp thuế cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra, đối chiếu, nhận diện rủi ro và xác minh thông tin trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến thủ tục hành chính về thuế hoặc giao dịch tài chính.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu giả mạo, cần kịp thời thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.