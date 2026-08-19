Hạ tầng tăng tốc, bất động sản sở hữu lâu dài tăng sức hút

ANTD.VN - Chưa đầy một năm nữa sẽ diễn ra Hội nghị cấp cao APEC 2027, Phú Quốc bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm. Những đại dự án giao thông, hạ tầng đô thị và trung tâm hội nghị không chỉ phục vụ sự kiện mang tầm quốc tế, mà còn mở ra chu kỳ phát triển mới cho đảo Ngọc, tạo nền tảng thay đổi dài hạn cho thị trường bất động sản.

Một góc công trường thi công mở rộng Sân bay quốc tế Phú Quốc (nguồn ảnh: tapchihangkhong.vn)

APEC 2027 tới gần, Phú Quốc “nóng” trên từng tọa độ

Theo ghi nhận, các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 đang được triển khai đặc biệt khẩn trương. Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành trên 96% khối lượng hạng mục đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách T2 đạt trên 45% và nhà ga VIP đạt gần 75%, hướng tới hoàn thiện toàn bộ trước ngày 31/12/2026. Khi đưa vào vận hành, sân bay sẽ nâng công suất lên khoảng 20 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Song song đó, tuyến ĐT.975 - trục giao thông huyết mạch kết nối sân bay với Trung tâm Hội nghị APEC cũng được đẩy nhanh tiến độ. Dự án có chiều dài hơn 18 km, mặt cắt ngang 62m với 10 làn xe và dải phân cách rộng 15m dành cho tuyến metro tương lai. Khối lượng thi công đã đạt gần 70% kế hoạch và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Trung tâm Hội nghị APEC - “trái tim” của sự kiện với quy mô khoảng 6.500 chỗ ngồi đã hoàn thành khoảng 98% phần kết cấu bê tông cốt thép, 93% kết cấu thép. Dự án đặt mục tiêu hoàn thiện mặt ngoài vào cuối tháng 10/2026 và hoàn thiện nội thất vào tháng 3/2027. Đồng thời, tuyến tàu điện đô thị LRT có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỉ đồng cũng được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào quý 2/2027.

Tiến độ triển khai đồng loạt của các công trình cho thấy Phú Quốc đã sẵn sàng cho APEC 2027, đồng thời từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị đảo quốc tế hàng đầu khu vực, điểm đến của các sự kiện và hội nghị tầm cỡ toàn cầu.

Hạ tầng dẫn lối chu kỳ mới của thị trường bất động sản

Lịch sử phát triển đô thị cho thấy, mỗi bước tiến lớn của hạ tầng cũng đưa tới bước ngoặt mới cho thị trường bất động sản. Quy luật này đã diễn ra tại các thành phố từng đăng cai APEC, như tại Hà Nội sau APEC 2006 hay Đà Nẵng sau APEC 2017, khi sự kiện trở thành chất xúc tác để các địa phương đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, mở rộng không gian và nâng cấp diện mạo đô thị. Giá trị bất động sản tại những đô thị trên đều có đà tăng trưởng tốt, tuy nhiên không đến từ sức nóng của sự kiện mà chính từ nền tảng được kiến tạo và tiếp tục phát huy hiệu quả trong nhiều năm sau đó.

Bởi vậy, hiệu ứng của APEC 2027 không chỉ nằm ở sức lan tỏa truyền thông hay thu hút lượng khách quốc tế, mà trở thành động lực cho việc đầu tư các dự án trọng điểm với quy mô và tốc độ chưa từng có. Quá trình này sẽ tái cấu trúc không gian đô thị, tạo thêm nền tảng cho giá trị bất động sản Phú Quốc trong dài hạn, từ đó giúp nâng cao chất lượng sống của người dân, gia tăng sức hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư, dòng khách du lịch và các hoạt động thương mại - dịch vụ cao cấp.

Những công trình hiện đại và chất lượng góp phần nâng tầm vị thế của đảo Ngọc (nguồn ảnh MEYGROUP)

Tài sản sở hữu lâu dài trở thành tâm điểm của đảo Ngọc

Trong quỹ đạo phát triển mới của thị trường, tiêu chí lựa chọn bất động sản cũng thường có sự thay đổi. Nếu trước đây, yếu tố khai thác và sinh lời trong ngắn hạn thường được ưu tiên, thì hiện nay nhà đầu tư đang hướng đến những tài sản có khả năng nắm giữ và tích sản bền vững.

Xu hướng đó càng trở nên rõ nét tại Phú Quốc, nơi quỹ đất sở hữu lâu dài vốn rất hạn chế. Đa số nguồn cung hiện nay là các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng sở hữu có thời hạn, trong khi đất ở với pháp lý lâu dài chỉ chiếm khoảng 6% tổng quỹ đất toàn đảo và dần khan hiếm theo thời gian.

Sự chênh lệch giữa nguồn cung giới hạn và nhu cầu nắm giữ gia tăng khiến các bất động sản sở hữu lâu dài ngày càng được săn đón. Không chỉ mang lại lợi thế bảo toàn tài sản, dòng sản phẩm này còn mở ra dư địa tăng giá trong dài hạn khi đồng hành cùng tiến trình phát triển của đô thị.

Đó cũng là lý do những dự án hội tụ cả lợi thế pháp lý và khả năng đón đầu chu kỳ tăng trưởng đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Nằm trong đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, Meypearl Harmony là một trong số ít khu căn hộ biển sở hữu lâu dài tại trung tâm Nam đảo - khu vực được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ quá trình đầu tư phục vụ APEC 2027.

Kiến trúc giật cấp độc đáo của tòa căn hộ Meypearl Harmony (nguồn MEYGROUP)

Tọa lạc trên trục ĐT.975, dự án kết nối thuận tiện tới ga Metro số 4, Bãi Trường, Trung tâm Hội nghị APEC và Sân bay quốc tế. Trong bối cảnh hạ tầng được nâng cấp và hoàn thiện, vị trí chiến lược cùng pháp lý sở hữu lâu dài tạo nên nền tảng giá trị kép cho dự án: vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa là tài sản tích lũy lâu bền theo thời gian.

Meypearl Harmony gồm ba tòa tháp căn hộ cao 19 tầng, tọa lạc liền kề khách sạn 5 sao Grand Mercure. Mỗi căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu công năng và tầm nhìn, kiến tạo không gian sống khoáng đạt, nơi thiên nhiên trong lành hòa quyện cùng nhịp sống năng động của đô thị đảo.

Khi các công trình phục vụ APEC 2027 đang dần “về đích”, Phú Quốc cũng bước vào một giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh đó, những bất động sản sở hữu lâu dài như Meypearl Harmony không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư hiện tại mà còn nắm giữ dư địa gia tăng giá trị song hành cùng tương lai của đảo Ngọc.