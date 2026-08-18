Có hiện tượng nhũng nhiễu, vòi vĩnh khi làm sạch mã số thuế, Cục Thuế hỏa tốc chấn chỉnh

ANTD.VN - Cục Thuế vừa có công văn hỏa tốc gửi Thuế các tỉnh, thành phố chấn chỉnh công tác xử lý hồ sơ làm sạch mã số thuế.

Trong công văn, Cục Thuế cho biết qua công tác nắm bắt thông tin, dư luận xã hội cũng như phản ánh trực tiếp từ người dân về tiến độ công tác xử lý hồ sơ làm sạch mã số thuế, cơ quan này nhận thấy có hiện tượng một bộ phận công chức thuế tại một số địa phương có biểu hiện nhũng nhiễu, cố tình kéo dài thời gian giải quyết, vòi vĩnh, gây khó dễ cho người nộp thuế trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Có trường hợp người nộp thuế đã thực hiện kiểm tra, rà soát xong nghĩa vụ thuế, hoàn thành việc nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp hoặc phạt vi phạm hành chính phát sinh nhưng quá thời hạn quy định bộ phận chuyên môn vẫn chưa xử lý hồ sơ.

“Tình trạng này không chỉ gây bất bình trong dư luận mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín và kỷ cương, kỷ luật công vụ của toàn ngành Thuế” – Cục Thuế nêu rõ.

Cục Thuế yêu cầu chấn chỉnh công tác xử lý hồ sơ làm sạch mã số thuế (Ảnh minh họa)

Theo Cục Thuế, những tồn tại, hạn chế nêu trên có nguyên nhân do thiếu giám sát thường xuyên của Thủ trưởng cơ quan thuế đối với công chức thuộc phạm vi quản lý; một bộ phận công chức suy thoái, lợi dụng chức vụ quyền hạn nhằm trục lợi cá nhân.

Do đó, để khắc phục tình trạng trên, Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố quán triệt và triển khai nghiêm túc quy trình quản lý đăng ký thuế, trình tự giải quyết hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế đối với các trạng thái 03, 06 theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Thông tư số 90/2026/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của ngành.

Đồng thời, rà soát, công khai minh bạch quy trình, thủ tục, danh mục hồ sơ và thời hạn giải quyết đối với từng loại hình hồ sơ làm sạch mã số thuế tại Bộ phận Một cửa và trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

“Nghiêm cấm công chức tự ý đặt ra các thủ tục hành chính, giấy tờ phụ ngoài quy định hoặc bắt buộc người nộp thuế phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ mà không có văn bản hướng dẫn cụ thể một lần.

Khi người nộp thuế ở trạng thái 03 hoặc 06 nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan thuế phải khẩn trương hoàn tất kiểm tra, xác nhận nghĩa vụ và phát hành ngay Thông báo 18/TB-ĐKT về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc thông báo về việc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế để nộp hồ sơ giải thể/chấm dứt, cập nhật trạng thái hoạt động trên hệ thống dữ liệu tập trung theo đúng thời hạn quy định, không được phép giữ hồ sơ hoặc chậm trễ với bất kỳ lý do cá nhân nào” – Cục Thuế nhấn mạnh.

Cơ quan này cũng yêu cầu các đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và phòng chống tiêu cực trong toàn ngành; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm cán bộ, công chức trong ngành thuế có hành vi vòi vĩnh, gợi ý bồi dưỡng, gây nhũng nhiễu, phiền hà hoặc móc nối, kết hợp với các doanh nghiệp, cá nhân làm dịch vụ kế toán, dịch vụ thuế bên ngoài để "làm nhanh", "xử lý ngầm" các hồ sơ mã số thuế trạng thái 03, 06 nhằm trục lợi.

“Kiên quyết loại bỏ khỏi quy trình thủ tục phục vụ người nộp thuế những công chức thiếu tư tưởng, rèn luyện, thái độ lời nói thiếu chuẩn mực, vụ lợi cá nhân, vi phạm quy định của pháp luật, của ngành” – Cục Thuế nêu rõ.

Cơ quan này cũng yêu cầu Trưởng Thuế các cấp phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm tiêu cực, tham nhũng hoặc chậm trễ tại đơn vị do mình phụ trách; đồng thời chịu hình thức kỷ luật tương ứng khi thiếu kiểm tra, giám sát để cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi tiêu cực, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Các Thuế tỉnh, thành phố, Thuế cơ sở phải công khai đường dây nóng, hòm thư điện tử, bộ phận tiếp công dân để tiếp nhận phản ánh của người nộp thuế. Mọi thông tin phản ánh qua đường dây nóng liên quan đến vi phạm của cán bộ công chức trong công tác làm sạch mã số thuế phải được ghi nhận, xác minh làm rõ và trả lời công khai cho người nộp thuế.

Đồng thời chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa và các Phòng, Đội Quản lý thuế cơ sở, tập trung vào các đơn vị có tỷ lệ hồ sơ chậm muộn cao hoặc có nhiều phản ánh tiêu cực từ dư luận.

Cục Thuế cũng yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố, Thuế cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền tới người nộp thuế; phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Cơ quan thuế trong chiến dịch làm sạch mã số thuế; tháo gỡ điểm nghẽn kinh doanh, kiên quyết không nhượng bộ, không thỏa hiệp với các hành vi vòi vĩnh, gây phiền hà, sách nhiễu, kịp thời phản ánh về đường dây nóng của Cơ quan Thuế các cấp.