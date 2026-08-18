Hơn 40.000 tỷ đồng vốn vay đã được giải ngân qua nền tảng MISA Lending

ANTD.VN - MISA Lending hiện đã kết nối thành công với 16 ngân hàng, phục vụ cho cộng đồng khoảng 400.000 doanh nghiệp và hộ kinh doanh sử dụng hệ sinh thái MISA.

Ngày 18/8, trong khuôn khổ Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026, MISA đại diện doanh nghiệp công nghệ đã báo cáo thành tựu 5 năm đồng hành cùng ngành Ngân hàng chuyển đổi số.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Ngoan - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn MISA đã giới thiệu với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn về hệ sinh thái tài chính số thông minh, toàn trình và khép kín.

Bà Nguyễn Thị Ngoan - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn MISA, giới thiệu về hệ sinh thái tài chính số thông minh, toàn trình và khép kín.

Đặc biệt, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã trải nghiệm trực tiếp Robot Café tích hợp phần mềm vận hành F&B MISA CukCuk và giải pháp thanh toán tự động JetPay Bankhub. Thống đốc Ngân hàng đánh giá cao trải nghiệm gọi món tự động, thanh toán một chạm và vận hành thông minh.

Đặc biệt, đại diện MISA đã giới thiệu nền tảng kết nối vay vốn MISA Lending - giải pháp giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn dựa trên dữ liệu tài chính được hình thành trong quá trình vận hành như thông tin kế toán, hóa đơn, doanh thu và dòng tiền.

Thông qua MISA Lending, quy trình vay vốn được rút ngắn với 5 phút hoàn thiện hồ sơ, 1 ngày phê duyệt và không cần tài sản đảm bảo, cùng tỷ lệ vay vốn thành công đạt 36,2%, cao gấp 10 lần so với mô hình truyền thống.

Nền tảng góp phần đưa các giải pháp tài chính số đến gần hơn với doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, đồng thời hỗ trợ ngân hàng có thêm cơ sở dữ liệu thực tế để đánh giá nhu cầu và năng lực tài chính của khách hàng.

Theo bà Nguyễn Thị Ngoan, MISA Lending hiện đã kết nối thành công với 16 ngân hàng, phục vụ cho cộng đồng khoảng 400.000 doanh nghiệp và hộ kinh doanh sử dụng hệ sinh thái MISA.

Tổng hạn mức được cấp đạt lên đến 23.860 tỷ đồng, tổng giải ngân đạt được 40.090 tỷ đồng. Riêng năm 2025, MISA Lending tăng trưởng bứt phá với 10.675 tỷ đồng hạn mức được cấp và 18.725 tỷ đồng được giải ngân.

Những kết quả này cho thấy tiềm năng lớn của việc ứng dụng dữ liệu số trong hoạt động tín dụng, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới để ngân hàng đồng hành sâu hơn với cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh.