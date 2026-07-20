Tuyển Việt Nam sang Thái Lan, bắt đầu hành trình chinh phục ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Ngày 20-7, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Chonburi (Thái Lan) chuẩn bị cho trận ra quân ASEAN Cup 2026 (AFF Cup), chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch khu vực.

Tuyển Việt Nam di chuyển sang Thái Lan trưa ngày 20-7

12h45, thầy trò HLV Kim Sang-sik đáp chuyến bay từ Nội Bài (Hà Nội) và có mặt tại Bangkok - Thái Lan lúc 14h45 cùng ngày (giờ địa phương). Sau đó, đội tiếp tục di chuyển bằng xe bus tới Chonburi, nơi diễn ra trận đấu mở màn gặp đội tuyển Timor Leste.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam với quân số 26 cầu thủ đã tích cực rèn luyện, có chuyến tập huấn Hàn Quốc 12 ngày với 3 trận đấu toàn thắng trước các đại diện giải hạng ba, hạng hai, vô địch quốc gia xứ Kim chi, bên cạnh chiến thắng đậm 4-0 trước Myanmar trên sân Thái Nguyên.

Quang Hải cùng đồng đội hướng tới chức vô địch ASEAN Cup 2026

Theo lịch thi đấu bảng A ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận sân khách gặp Timor Leste (tại Thái Lan, ngày 24-7), chủ nhà Indonesia (3-8), bên cạnh hai trận thi đấu tại Mỹ Đình lần lượt tiếp Singapore (31-7) và Campuchia (7-8).

Ở giải năm nay, Thái Lan, Indonesia và Malaysia được đánh giá là 3 ứng viên sẽ cạnh tranh chức vô địch với tuyển Việt Nam.

Trong lịch sử 30 năm giải đấu lớn nhất Đông Nam Á, Thái Lan dẫn đầu thành tích với 7 lần vô địch (các năm 1996 , 2000 , 2002 , 2014 , 2016 , 2020 , 2022), Singapore xếp sau với 4 lần đăng quang (1998 , 2004 , 2007 , 2012).

Đội tuyển Việt Nam từng 3 lần bước lên ngôi cao nhất các năm 2008, 2018, 2024. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là san bằng thành tích 4 cúp vàng với Singapore, đồng thời lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng lực lượng được tăng cường một số cầu thủ nhập tịch mới, tuyển Việt Nam được đánh giá ứng viên sáng giá chức vô địch năm nay.