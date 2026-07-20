Messi lần đầu lên tiếng sau thất bại ở chung kết World Cup 2026

ANTD.VN - Lionel Messi lần đầu lên tiếng sau thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026. Đội trưởng La Albiceleste không tìm lời bào chữa, thay vào đó thẳng thắn thừa nhận đối thủ là đội bóng chơi hay hơn và hoàn toàn xứng đáng bước lên ngôi vô địch thế giới.

Sau khi không thể cùng Argentina bảo vệ thành công ngôi vương World Cup, Lionel Messi đã có những chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy thẳng thắn về kết quả của trận chung kết diễn ra trên sân MetLife ở New Jersey, Mỹ.

Siêu sao 39 tuổi không né tránh thất bại và cũng không viện dẫn bất kỳ yếu tố khách quan nào để lý giải cho kết quả. Tôi cảm thấy buồn. Thú thật, họ chơi hay hơn chúng tôi", Messi nói.

Sự thất vọng của Messi khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên (Ảnh: Sun Sport)

Lời thừa nhận của đội trưởng Argentina nhanh chóng nhận được sự chú ý bởi nó phản ánh đúng cục diện của trận chung kết. Dù Tây Ban Nha chỉ thắng với tỉ số 1-0 sau hiệp phụ, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra sức ép gần như xuyên suốt 120 phút.

Tây Ban Nha thực hiện 20 cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu trước khi Argentina có cú sút đầu tiên ở hiệp phụ thứ hai. Chênh lệch lớn về thế trận cho thấy đội bóng châu Âu gần như không cho nhà đương kim vô địch cơ hội triển khai lối chơi quen thuộc. Để rồi ở phút 106, Ferran Torres tung đòn quyết định mang về chiến thắng cho La Roja.

Khi trận đấu kết thúc, Messi ngồi bệt xuống mặt cỏ với ánh mắt thất thần. Khi lên bục nhận huy chương bạc từ Tổng thống Donald Trump, Messi vẫn cố gắng giữ sự bình thản.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, siêu sao 39 tuổi không còn giấu được cảm xúc, lặng lẽ bật khóc. Hình ảnh ấy nhanh chóng trở thành khoảnh khắc gây xúc động mạnh với người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới.



Messi thừa nhân Tây Ban Nha xứng đáng vô địch World Cup 2026 (Ảnh: The Guardian)

Nói về những giọt nước mắt, Messi cho biết: "Tôi không chỉ nghĩ về thất bại ở chung kết. Tôi nghĩ về những gì đã đưa chúng tôi đến đây. Những sự hy sinh, những thời khắc khó khăn, những lúc người ta hoài nghi chúng tôi và cả những lần chiếc áo đấu này tiếp thêm sức mạnh để tôi bước tiếp. Chúng tôi vừa thua trận đấu quan trọng nhất, nhưng người hâm mộ không quay lưng. Họ không nhìn vào tấm huy chương bạc, họ nhìn thấy trái tim, tinh thần chiến đấu và niềm tự hào mà chúng tôi đã mang lại".

Thất bại tại New Jersey khiến Argentina lỡ cơ hội trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, kể từ Brazil năm 1962.

Tuy nhiên, Messi đã chấp nhận thực tế. Không đổ lỗi, không tìm lý do biện minh, đội trưởng Argentina dành sự tôn trọng cho đối thủ bằng lời khẳng định ngắn gọn nhưng đủ sức nặng: Tây Ban Nha là đội xứng đáng vô địch.