Bạn gái hơn 2 tuổi ngọt ngào chúc mừng Yamal vô địch World Cup

ANTD.VN - Ngay sau khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina để đăng quang World Cup 2026, ngôi sao mạng xã hội Ines Garcia đã xuống sân chia sẻ niềm vui cùng Lamine Yamal. Cô cũng đăng tải những hình ảnh ngọt ngào kèm lời chúc mừng dành cho bạn trai, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân MetLife, khi các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch, Ines Garcia cũng có mặt trên sân để chia vui cùng Lamine Yamal.

Hai người trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm tại khu vực trao cúp và Ines còn bế trên tay chiếc cúp vàng danh giá. Không lâu sau đó, cô chia sẻ khoảnh khắc này trên Instagram cùng dòng trạng thái đầy ngọt ngào: "Anh đã làm được rồi. Chúc mừng, tình yêu của em. Anh là nhà vô địch thế giới".

Bạn gái Ines Garcia chúc mừng Yamal vô địch World Cup

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn, trở thành một trong những khoảnh khắc được người hâm mộ chia sẻ nhiều nhất sau trận chung kết.

Ines Garcia sinh năm 2005, hơn Lamine Yamal hai tuổi. Cô là một trong những nhà sáng tạo nội dung thời trang và phong cách sống nổi bật tại Tây Ban Nha, với gần 2 triệu người theo dõi trên Instagram và hơn 1,9 triệu người theo dõi trên TikTok.

Trong suốt hành trình của Yamal và ĐT Tây Ban Nha ở World Cup 2026, Ines Garcia luôn có mặt cổ vũ. Sau chiến thắng trước Saudi Arabia ở vòng bảng, cô từng chia sẻ khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng đầu tiên của Yamal tại giải, đồng thời gọi anh là "người giỏi nhất".

Khi FIFA công bố ca sĩ Justin Bieber sẽ biểu diễn trong chương trình giữa hai hiệp trận chung kết, Ines còn hài hước nhắn nhủ bạn trai: "Anh yêu, hãy làm bất cứ điều gì có thể để vào chung kết. Anh hiểu chứ? Bằng mọi giá".

Trong cuộc phỏng vấn với một tạp chí gần đây, Ines lần đầu tiết lộ chuyện tình của hai người bắt đầu từ mạng xã hội, bác bỏ những tin đồn cho rằng họ gặp nhau tình cờ ở một cửa hàng tiện lợi. Cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ sau chuyến du lịch Hy Lạp hồi tháng 4-2026.