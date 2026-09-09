Triệu hồi xe ô tô Ranger đời mới nhất

Triệu hồi xe ô tô Ranger 2026-2027 để khắc phục lỗi túi khí

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa thông tin về chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế giá đỡ túi khí trụ B trên mẫu xe ô tô Ranger 2026-2027 được nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam được thực hiện bởi Công ty TNHH Ford Việt Nam.

Trên một số xe bị ảnh hưởng, túi khí rèm bên có thể va chạm với ốp trang trí trụ B trong quá trình kích hoạt và không bung ra đúng như thiết kế. Nếu xảy ra va chạm trong quá trình bung túi khí, giá đỡ túi khí trụ B có thể bị bung rời và văng ra, làm tăng nguy cơ chấn thương cho người ngồi trên xe.

Công ty TNHH Ford Việt Nam cho hay, có 683 chiếc xe ô tô thuộc diện triệu hồi lần này.

Để đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách đi cùng, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng cần nhanh chóng mang xe đến đại lý ủy quyền của Ford gần nhất để được kiểm tra và khắc phục lỗi.

Với các xe thuộc diện ảnh hưởng đã được bán ra cho người tiêu dùng cuối, Ford Việt Nam gửi thông báo tới người tiêu dùng và triệu hồi các xe ảnh hưởng đến các đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam để kiểm tra và sửa chữa.