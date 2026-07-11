Diễn tập chữa cháy, cứu nạn quy mô lớn tại Lotte Mall West Lake Hanoi

ANTD.VN - Hơn 1.000 người mắc kẹt trong trung tâm thương mại, cháy lan từ tầng hầm lên các tầng nổi, rò rỉ khí gas gây nguy cơ nổ lớn, nhiều nạn nhân mắc kẹt trên mái công trình... là những tình huống giả định được Công an thành phố Hà Nội đưa ra trong buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Thành phố diễn ra sáng 11-7 tại Lotte Mall West Lake Hanoi.

Sáng 11-7, Công an thành phố Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Thành phố tại Trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake Hanoi (phường Tây Hồ, Hà Nội). Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội dự và trực tiếp chỉ đạo buổi diễn tập.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo buổi diễn tập

Tham dự chương trình có lãnh đạo Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội, Công ty cổ phần Thiết bị công nghiệp GEK trực thuộc Tổng công ty Gtel - Bộ Công an; đại diện UBND các phường Tây Hồ, Phú Thượng, Xuân Đỉnh cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố và nhiều lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh, Lotte Mall West Lake Hanoi là tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ dịch vụ có quy mô lớn, thường xuyên tập trung đông người. Nếu xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố, tình huống có thể diễn biến rất nhanh, phức tạp, phát sinh nhiều nguy cơ thứ cấp, đòi hỏi công tác chỉ huy, điều hành phải khoa học, linh hoạt; các lực lượng phải hiệp đồng chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Hình ảnh diễn tập chữa cháy tại Lotte Mall

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, buổi diễn tập là dịp kiểm tra toàn diện khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, các đơn vị chức năng và quần chúng nhân dân; đồng thời đánh giá hiệu quả vận hành phương tiện, thiết bị tại công trình hỗn hợp nhiều tầng, nhiều chức năng và tập trung đông người.

Theo tình huống giả định, sự cố bắt đầu từ phòng máy nén phục vụ hệ thống tủ lạnh bảo quản thực phẩm tại tầng hầm B2. Chập điện tủ điều khiển tạo tia lửa bén vào dầu mỡ, bụi bẩn công nghiệp và vật liệu cách nhiệt gây cháy.

Giả định tình huống giải cứu người bị nạn trong buổi diễn tập

Do khu vực tập trung nhiều thiết bị điện công suất lớn, dây cáp và dầu bôi trơn, đám cháy nhanh chóng phát triển, nhiều thiết bị phát nổ khiến hệ thống điện bị mất cục bộ. Ngọn lửa tiếp tục cháy lan sang các ô tô đỗ gần đó, tạo lượng lớn khói và khí độc lan lên tầng hầm B1 và tầng 1 qua hệ thống ram dốc, thang cuốn, đe dọa trực tiếp khoảng 1.000 người đang có mặt trong trung tâm thương mại.

Ngay khi hệ thống báo cháy tự động kích hoạt, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở khẩn trương triển khai chữa cháy ban đầu, hướng dẫn người dân thoát nạn, phát thông báo qua hệ thống loa và báo cháy tới Trung tâm Thông tin chỉ huy 114.

Phương tiện hiện đại được sử dụng trong buổi diễn tập

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 14 nhanh chóng có mặt, tiếp nhận quyền chỉ huy từ lực lượng cơ sở, triển khai đồng bộ xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ, xe thang cùng các tổ trinh sát tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm và giải cứu nạn nhân.

Cùng thời điểm, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an phường Tây Hồ, lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, y tế, điện lực và các đơn vị liên quan được huy động tới hiện trường, phối hợp triển khai nhiều mũi công tác.

Điểm nhấn của cuộc diễn tập là việc huy động đồng bộ nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại như camera nhiệt, rô-bốt chữa cháy, xe thang, quạt hút khói công suất lớn, cầu dây nghiêng, cầu dây tụt cùng hệ thống thông tin chỉ huy, các đội hình phun nước, phun bọt áp suất cao để xử lý đồng thời nhiều tình huống phát sinh.

Robot chữa cháy sử dụng trong buổi diễn tập

Song song với công tác chữa cháy, các lực lượng tổ chức sơ cấp cứu, vận chuyển người bị nạn, phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, duy trì nguồn nước và công tác hậu cần, góp phần bảo đảm quá trình xử lý tình huống diễn ra liên tục, hiệu quả.

Sau khoảng 35 phút, toàn bộ các tình huống giả định được xử lý thành công. Các đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, toàn bộ người mắc kẹt được đưa ra khu vực an toàn; buổi diễn tập bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Kết thúc chương trình, Công an thành phố Hà Nội đã trao Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố cho 4 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Lotte Mall West Lake Hanoi.

Thông qua cuộc diễn tập, các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại công trình đông người; nâng cao năng lực chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến và hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.