Khám sức khỏe định kỳ, nâng cao chất lượng điều trị cho học viên cai nghiện

ANTD.VN - Ngày 12/7, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội phối hợp Trạm Y tế phường Tùng Thiện tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ học viên đang điều trị tại đơn vị. Hoạt động nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe, kịp thời phát hiện bệnh lý để điều chỉnh phác đồ điều trị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và chăm sóc học viên.

Ngay từ đầu giờ sáng, học viên được hướng dẫn tập trung theo từng đội và thực hiện khám theo hình thức cuốn chiếu, bảo đảm khoa học, an toàn, không để xảy ra ùn tắc. Trước đó, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 và Trạm Y tế phường Tùng Thiện đã thống nhất kế hoạch, bố trí nhân lực, trang thiết bị và cơ số thuốc phục vụ công tác khám, bảo đảm quá trình triển khai diễn ra thuận lợi.

Toàn cảnh buổi khám sức khỏe tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội

Tại các bàn khám, đội ngũ y, bác sĩ tiến hành kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản như chiều cao, cân nặng, huyết áp, mạch và khám nội tổng quát cho học viên. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường hoặc mắc bệnh lý nền được lập hồ sơ theo dõi, xây dựng phương án điều trị, chăm sóc phù hợp.

Thiếu tá Khuất Mạnh Thắng, Phó Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội cho biết, khám sức khỏe định kỳ là hoạt động chuyên môn quan trọng, giúp đơn vị theo dõi diễn biến sức khỏe của học viên, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, đồng thời nâng cao chất lượng điều trị. Việc phối hợp với y tế địa phương góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực chuyên môn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho học viên.

Bác sĩ khám sức khoẻ cho từng học viên cai nghiện

Theo đại diện Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3, phần lớn học viên khi mới tiếp nhận đều có thể trạng suy giảm, nhiều trường hợp mắc bệnh mạn tính hoặc tiềm ẩn nguy cơ bệnh lý phức tạp. Vì vậy, công tác khám sức khỏe định kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc theo dõi, điều chỉnh chế độ điều trị, dinh dưỡng và lao động trị liệu phù hợp với từng học viên, đồng thời góp phần phòng ngừa, kiểm soát các bệnh truyền nhiễm trong môi trường cai nghiện tập trung.

Bên cạnh công tác khám, đội ngũ y tế còn lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn học viên giữ gìn vệ sinh cá nhân, xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học và rèn luyện thể lực nhằm nâng cao sức khỏe, hình thành lối sống lành mạnh, tạo nền tảng cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng.

Việc duy trì khám sức khỏe định kỳ và tăng cường phối hợp với y tế địa phương là một trong những giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều trị và giáo dục học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3, hướng tới mục tiêu phục hồi sức khỏe, ổn định tâm lý và hỗ trợ học viên sớm tái hòa nhập cộng đồng.