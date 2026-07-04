Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng ở Quốc Oai

ANTD.VN - Sáng ngày 4/7, UBND xã Quốc Oai phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai và Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Jin Pro Network tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng trên địa bàn xã.

Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đơn vị đồng hành đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xã Quốc Oai tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo UBND xã Quốc Oai, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Jin Pro Network cùng đông đảo người có công với cách mạng, thân nhân người có công trên địa bàn xã.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai nhấn mạnh, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho người có công với cách mạng luôn được Đảng bộ, chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước, xã luôn quan tâm triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống của các đối tượng chính sách, góp phần bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hiện nay, trên địa bàn xã Quốc Oai có 583 người có công với cách mạng và thân nhân người có công đang được quản lý, hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. Đây là lực lượng đã có nhiều đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Việc tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn là dịp để thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với người có công.

Trong khuôn khổ chương trình, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã trực tiếp khám sức khỏe tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe, tư vấn chế độ dinh dưỡng, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa các bệnh thường gặp ở người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính. Trên cơ sở kết quả khám, các bác sĩ đã tư vấn phương pháp điều trị phù hợp, đồng thời cấp phát thuốc miễn phí theo tình trạng sức khỏe của từng người.

Nhiều phần quà được trao tặng người có công với cách mạng

Bên cạnh hoạt động khám, chữa bệnh, các y, bác sĩ còn dành thời gian giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc theo dõi sức khỏe, sử dụng thuốc đúng cách và hướng dẫn người dân xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Sự tận tình, chu đáo của đội ngũ cán bộ y tế đã tạo niềm tin và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các đối tượng chính sách tham gia chương trình.

Ông Nguyễn Như Tiền người có công với cách mạng được khám chữa bệnh bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của các cấp, các ngành và các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình. Ông cho biết, việc được khám sức khỏe định kỳ, tư vấn và cấp thuốc miễn phí không chỉ giúp phát hiện, theo dõi tình trạng sức khỏe mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự ghi nhận, tri ân của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với những đóng góp của các thế hệ đi trước.

Gia đình chính sách, người có công... được các y bác sĩ khám và tư vấn chu đáo, nhiệt tình.

Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí là một trong những hoạt động thiết thực của xã Quốc Oai nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thông qua chương trình, tinh thần nhân văn, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, sự biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân người có công.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cùng Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Jin Pro Network tặng quà cho các thương binh, bệnh binh

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang, ngành y tế và doanh nghiệp đồng hành, chương trình đã diễn ra chu đáo, an toàn, mang lại hiệu quả thiết thực. Đây cũng là hoạt động góp phần tăng cường công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời khẳng định trách nhiệm và sự chung tay của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Trong thời gian tới, xã Quốc Oai sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.