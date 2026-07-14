Tổng kiểm tra hơn 200 cơ sở có người nước ngoài tạm trú

ANTD.VN - Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về xuất nhập cảnh và lao động, Công an phường Hồng Hà (TP. Hà Nội) đã đồng loạt ra quân, thực hiện đợt tổng rà soát, kiểm tra toàn diện đối với người nước ngoài đang cư trú và làm việc trên địa bàn.

Đợt kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch chuyên đề của CATP Hà Nội. CAP Hồng Hà đã tổ chức các tổ công tác đã trực tiếp rà soát toàn bộ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động ngoại quốc, đồng thời tổ chức kiểm tra thực tế tại khoảng 230 cơ sở lưu trú, nhà thuê nguyên căn, căn hộ chung cư có người nước ngoài tạm trú.

Tại các điểm kiểm tra, tổ công tác tập trung đối chiếu thực tế giữa hồ sơ khai báo với thực trạng cư trú, kiểm tra tính pháp lý của các loại giấy tờ như hộ chiếu, thị thực, thẻ tạm trú và giấy phép lao động.

Qua ghi nhận thực tế, bên cạnh những đơn vị chấp hành nghiêm túc, tổ công tác cũng phát hiện một số doanh nghiệp, chủ cơ sở lưu trú chưa cập nhật kịp thời thông tin biến động của người nước ngoài, hoặc chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục khai báo tạm trú qua trang thông tin điện tử.

Cùng với việc kiểm tra, lực lượng công an đã lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp và các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú được hướng dẫn cụ thể về quy trình tiếp nhận, quản lý lao động ngoại quốc, cũng như cách thức nhận biết các dấu hiệu vi phạm để chủ động thông báo cho cơ quan chức năng.

Thông qua đợt tổng kiểm tra, những tồn tại, thiếu sót mang tính hệ thống của các cơ sở đã được chỉ rõ và yêu cầu khắc phục ngay tại chỗ.

Việc chủ động rà soát từ sớm, từ xa này giúp CAP Hồng Hà quản lý kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm về xuất nhập cảnh, ngăn ngừa các vụ việc phức tạp liên quan đến yếu tố nước ngoài, đảm bảo môi trường an toàn, ổn định cho hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong thời gian tới, CAP phường Hồng Hà sẽ tiếp tục duy trì hoạt động kiểm tra đột xuất, kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý hành chính và biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm không để xảy ra tình trạng sót lọt đối tượng hoặc hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn quản lý.