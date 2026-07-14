Hà Nội siết chặt quản lý hoạt động giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội giao các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật...

Hà Nội siết chặt quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Công văn ngày 13/7/2026 về việc tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; chỉ cho phép lưu thông, kinh doanh sản phẩm động vật có nguồn gốc hợp pháp, được giết mổ tại các cơ sở đủ điều kiện và được kiểm soát giết mổ theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát, cập nhật và công khai danh sách các cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở giết mổ tập trung tạm thời đủ điều kiện hoạt động. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất đối với các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cao hoặc còn để xảy ra vi phạm.

UBND TP cũng giao Công an Thành phố, Sở Công thương, Sở Y tế chủ động phân công đầu mối, bố trí lực lượng phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường trong công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật.

Trong đó, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo lĩnh vực quản lý; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thú y, an toàn thực phẩm, quản lý thị trường, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan; kiên quyết không để hình thành hoặc tái phát các điểm giết mổ trái phép, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm điều kiện theo quy định.