Trang bị kỹ năng sinh tồn ngày hè cho thanh - thiếu nhi ngoại thành

ANTD.VN - Những ngày này, tại thôn Lai Xá (xã Hoài Đức, Hà Nội), Đoàn Thanh niên Công an xã đã phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt hè chuyên đề “Kỹ năng tự bảo vệ bản thân và phòng tránh nguy hiểm, tai nạn thương tích cho trẻ em”...

Công an xã Hoài Đức trang bị kỹ năng sinh tồn ngày hè cho thanh - thiếu nhi

​Chương trình thu hút đông đảo đoàn viên, thanh - thiếu nhi trên địa bàn tham gia, tập trung hoàn toàn vào việc thực hành các tình huống giả định thay vì truyền tải lý thuyết đơn thuần.

​Mùa hè là thời điểm học sinh rời nhà trường, có nhiều thời gian sinh hoạt tại gia đình và cộng đồng. Đây cũng là giai đoạn tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn thương tích như đuối nước, cháy nổ, điện giật hoặc các tình huống mất an toàn do thiếu sự quản lý của người lớn. Việc trang bị nhận diện rủi ro từ sớm trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ trẻ em, nhất là tại các địa bàn vùng ven đang trong tốc độ đô thị hóa nhanh.

​Tại buổi sinh hoạt, lực lượng công an cơ sở đã đưa các thiết bị phòng cháy chữa cháy thực tế vào hướng dẫn. Các em nhỏ được chỉ dẫn chi tiết quy trình xử lý khi phát hiện đám cháy, bao gồm các bước giữ bình tĩnh, hô hoán báo động, cách rút chốt an toàn và tư thế cầm vòi phun dập tắt ngọn lửa.

Dưới sự giám sát của các chiến sĩ, nhiều học sinh đã trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt ngọn lửa thực nghiệm. Việc tiếp xúc trực tiếp với thiết bị giúp các em loại bỏ tâm lý sợ hãi, hình thành phản xạ đúng hướng khi đối mặt với hỏa hoạn.

​Bên cạnh kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, chương trình đi sâu vào các tình huống giả định sát với đời sống hằng ngày. Các chiến sĩ công an đã trực tiếp xuống từng hàng ghế, đưa ra câu hỏi tương tác và cùng học sinh sắm vai xử lý.

Đáng chú ý là bài học ứng xử khi gặp người lạ có hành vi bất thường, cách từ chối quà cáp hoặc lời mời lên xe của người không quen biết. Nguyên tắc ứng xử an toàn và cách hô hoán để tìm kiếm sự trợ giúp từ những người xung quanh được hướng dẫn kỹ lưỡng để trẻ không bị thụ động khi rơi vào tình huống nguy hiểm.

​Đối với nguy cơ đuối nước và tai nạn điện, các giả định về dòng nước xiết khi tắm ao hồ tự phát hay cách ngắt thiết bị gia dụng an toàn ngày nắng nóng cũng được mổ xẻ trực quan. Những số điện thoại khẩn cấp như 113, 114, 115 được nhắc đi lặp lại thông qua các trò chơi đố vui, giúp học sinh ghi nhớ tự nhiên và có thể vận dụng ngay vào thực tế.

​Buổi sinh hoạt hè tại thôn Lai Xá cho thấy hiệu quả của việc thay đổi phương pháp tuyên truyền pháp luật và kỹ năng sống cho thế hệ trẻ.

Bằng cách kéo gần khoảng cách giữa lực lượng chức năng và các em nhỏ, chương trình không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn trực tiếp xây dựng ý thức chủ động phòng ngừa rủi ro từ sớm, từ xa, hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn cho thanh thiếu nhi trong suốt kỳ nghỉ hè trên địa bàn xã Hoài Đức.