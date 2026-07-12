Khi bình yên đến từ điểm tựa vững chắc lòng dân

ANTD.VN - Là một phóng viên gắn bó với mảng ANTT của Thủ đô nhiều năm, tôi đã len lỏi qua không biết bao nhiêu ngõ ngách, chứng kiến vô vàn câu chuyện của cuộc sống thị thành. Nhưng trong những ngày khi toàn lực lượng CAND đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), điểm dừng chân tại Công an phường Kim Liên (Hà Nội) lại mang đến cho tôi những góc nhìn tĩnh lặng mà vô cùng sâu sắc.

Những câu chuyện nhân văn thường ngày...



An ninh cơ sở không chỉ là những trận tuyến bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, mà đôi khi, nó bắt nguồn từ những hành động rất đỗi dung dị nhưng chạm đến góc sâu nhất trong lòng Nhân dân.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ luôn mang theo tinh thần tận tụy, xem niềm vui của người dân chính là phần thưởng lớn nhất cho sự cống hiến của mình.

Tôi vẫn nhớ câu chuyện xúc động được chia sẻ trên trang thông tin "Vì Bình Yên Phường Kim Liên" vào trung tuần tháng Năm vừa qua.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực đường Hồ Đắc Di, tổ công tác Công an phường Kim Liên vô tình nhặt được một chiếc thẻ Đảng viên đánh rơi trên đường.

Xác định đây là một loại giấy tờ đặc biệt quan trọng và mang giá trị tinh thần thiêng liêng đối với người sở hữu, các chiến sĩ đã lập tức tra cứu dữ liệu dân cư, nhanh chóng xác minh thông tin và liên hệ với chủ nhân là bà L.T.T (79 tuổi, trú tại khu tập thể B11 phường Kim Liên).

Công an phường Kim Liên trao trả chiếc thẻ Đảng viên bị thất lạc cho bà L.T.T ngay trong ngày bà vinh dự nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Trùng hợp và cảm động thay, buổi sáng hôm ấy chính là ngày bà T. chuẩn bị đi dự lễ nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Do tuổi cao sức yếu, bà đã vô tình làm rơi tấm thẻ lúc nào không hay.

Giây phút nhận lại kỷ vật vô giá từ tay các chiến sĩ Công an, người đảng viên lão thành đã không giấu được sự xúc động nghẹn ngào. Nụ cười rạng rỡ hòa cùng những giọt nước mắt hạnh phúc của bà cụ 79 tuổi ngày hôm ấy là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, luôn sẵn sàng phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an cơ sở.

Sự tận tâm, nhân văn ấy không hề có biên giới hay khoảng cách. Trong cuốn sổ tay ghi chép công tác của đơn vị, tôi đặc biệt chú ý đến bức thư cảm ơn viết tay bằng chữ Trung Quốc của một nam thanh niên tên Zhan Jie.

Anh là công dân nước ngoài đến Hà Nội du lịch nhưng không may bị lạc đường, mất hết hành lý. Bất đồng ngôn ngữ, không có tiền, anh rơi vào trạng thái hoảng loạn, phải nhịn đói khát suốt ba bốn ngày liền trên các tuyến phố.

Anh Zhan Jie (công dân Trung Quốc) rạng rỡ giơ ngón tay cái bên bức thư cảm ơn viết tay gửi tới cán bộ, chiến sĩ Công an phường Kim Liên sau khi được hỗ trợ chăm sóc và tìm lại chỗ ở an toàn.

Khi được người dân phát hiện và đưa về trụ sở Công an phường Kim Liên, Zhan Jie đã nhận được sự chăm sóc ân cần như đối với người thân thiết. Dù không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng bằng những bát phở nóng hổi, những nhu yếu phẩm thiết yếu và thái độ lịch thiệp, các cán bộ an ninh Công an phường Kim Liên đã giúp chàng trai ngoại quốc lấy lại sự bình tĩnh.

Đơn vị đã nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng, bố trí chỗ ở an toàn cho anh trước khi hoàn thiện thủ tục về nước. Bức thư cảm ơn với nét chữ mộc mạc của Zhan Jie chính là một nét chấm phá nhân văn sâu sắc trong mảng công tác an ninh đối ngoại tại cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Kim Liên hướng dẫn và giải quyết chu đáo, thấu đáo các thủ tục hành chính cho công dân tại trụ sở đơn vị.

Gắn kết yêu thương và trách nhiệm cộng đồng



Góc nhìn về người chiến sĩ an ninh tại Công an phường Kim Liên còn được mở rộng và làm sâu sắc hơn bởi những hoạt động tình nghĩa mang tính xã hội nhân văn cao cả. Đối với họ, công tác "an dân" và thấu hiểu lòng dân chính là cội nguồn cốt lõi để xây dựng một thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Nằm lại trong ký ức ấm áp của mùa đông năm trước, chiều ngày 23/12/2025, một chương trình đầy tính nhân văn với chủ đề “Tuổi trẻ Công an phường Kim Liên - Nguyện ước trao tay - Giáng sinh hy vọng” đã được thắp sáng. Đoàn Thanh niên Công an phường đã chủ động kết nối, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên UBND phường Kim Liên, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Bạch Mai, Đoàn Thanh niên các trường THPT Phùng Khắc Khoan, THPT Kim Liên, cùng với Học viện Ngân hàng, Trung tâm Tiếng Anh IMAP và Đại đội 14-E31-K02 tổ chức một hành trình thiện nguyện đặc biệt.

Điểm đến của hành trình là Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, 100 suất quà Noel cùng những hoạt động thủ công sáng tạo, những lời ca tiếng hát động viên đã được các chiến sĩ trẻ và đoàn viên thanh niên trao tận tay các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Giữa không gian nồng mùi thuốc sát trùng, những chiếc mũ ông già Noel đỏ rực hòa cùng sắc xanh cảnh phục đã mang đến một bầu không khí ấm áp, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho các em nhỏ điều trị nội trú trước thềm năm mới 2026. Sự sẻ chia kịp thời ấy chính là hiện thân sinh động của hình ảnh người chiến sĩ Công an cách mạng "bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ".

Chủ động các phương án phòng ngừa từ sớm, từ xa

Từ 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an phường Kim Liên được thành lập và vận hành theo mô hình tổ chức mới. Đứng trước những thay đổi lớn về địa bàn quản lý trực tiếp và cơ chế vận hành hành chính, tập thể đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết tuyệt đối nhằm triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, bảo đảm không để bất kỳ nhiệm vụ nào bị gián đoạn hay chủ quan.

Ban Chỉ huy và các tổ nghiệp vụ Công an phường Kim Liên họp bàn, triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh, địa bàn trọng điểm.

Công tác an ninh cơ sở luôn đòi hỏi tính chủ động, nhạy bén và nguyên tắc "đi trước, đón đầu". Chỉ một mâu thuẫn nhỏ nếu không được phát hiện và hóa giải thấu tình đạt lý ngay từ ban đầu rất dễ bị các phần tử xấu lợi dụng, kích động thành "điểm nóng".

Thấu hiểu điều đó, lực lượng An ninh Công an phường đã chủ động nắm chắc tình hình biến động, bảo đảm an ninh, trật tự đối với 2 vụ việc và 9 lượt tập trung đông người; phối hợp giải quyết ổn định mâu thuẫn giữa cư dân và Ban Quản lý tòa nhà chung cư, không để phát sinh diễn biến phức tạp.

Sự vững vàng và chủ động ấy đã mang lại niềm tin tuyệt đối cho các cơ quan, đơn vị lớn đóng chân trên địa bàn.

Trong bức thư cảm ơn trang trọng gửi đến Công an phường Kim Liên ngày 29/5/2026, PGS.TS Nguyễn Thanh Phương - Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng đã khẳng định: Sự đồng hành trách nhiệm và hiệu quả của các tổ nghiệp vụ Công an phường đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho nhà trường. Từ việc bảo đảm an ninh cho các sự kiện chính trị, giáo dục lớn như Lễ Khai giảng, Lễ Tốt nghiệp, Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia cho đến việc xử lý triệt để tình trạng hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường xung quanh khuôn viên trường đều in đậm dấu ấn kiên quyết, khéo léo của các chiến sĩ Công an phường.

Trên trận tuyến thầm lặng không tiếng súng, những con số thống kê chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho bản lĩnh của đơn vị. Trong năm qua, Công an phường đã phát hiện, xử lý 4 vụ việc trên lĩnh vực an ninh đối ngoại; 11 vụ việc trên lĩnh vực an ninh chính trị nội bộ; 6 vụ việc trên lĩnh vực an ninh kinh tế; 5 vụ việc về an ninh mạng; đồng thời xử lý vi phạm hành chính hoặc chuyển cơ quan chức năng khác giải quyết 15 vụ việc liên quan đến xuất nhập cảnh theo đúng quy định của pháp luật.

Uống nước nhớ nguồn, gắn kết truyền thống với trách nhiệm hiện tại luôn là bài học giáo dục chính trị tư tưởng cốt lõi tại Công an phường Kim Liên. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân sâu sắc hướng về các thế hệ cha anh đi trước, những người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

CAP Kim Liên thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo cục nghiệp vụ Bộ Công an cư trú trên địa bàn dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn sâu sắc.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, vững bước bình yên

Đặc biệt, ngày 3/7/2026, Công an phường Kim Liên đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác đầy trang nghiêm tại Khu di tích K9 (Đá Chông, Ba Vì). Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã thành kính báo công những thành tích nổi bật đã đạt được trong thời gian qua. Ghi nhận những chiến công thầm lặng ấy, đã có 29 lượt cá nhân được các cấp đề xuất khen thưởng, gồm 3 Bằng khen của Bộ Công an, 24 Giấy khen của Công an thành phố Hà Nội và 2 Giấy khen của UBND phường Kim Liên.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Kim Liên trang nghiêm tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Khu di tích K9, bày tỏ quyết tâm sắt đá giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Rời Kim Liên khi những con phố đã lung linh ánh đèn, hình ảnh những bước chân tuần tra bền bỉ trong đêm vắng của các chiến sĩ an ninh cứ đọng lại mãi trong tôi.

Đúng như câu slogan hành động được treo trang trọng ngay tại sảnh chính của đơn vị: “Tiếp nối truyền thống vẻ vang - Vững bước bình yên”, những người chiến sĩ ấy đã và đang viết tiếp trang sử hào hùng 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân bằng chính những giọt mồ hôi rơi lặng lẽ mỗi ngày, xứng đáng là điểm tựa vững chắc trong lòng Nhân dân nơi tâm điểm Thủ đô yêu dấu.