Công an Hà Nội FC ra mắt trợ lý Mourinho

ANTD.VN - Ngày 16-7, CLB Công an Hà Nội chính thức bổ nhiệm chuyên gia người Bồ Đào Nha - Paulo Mourinho làm trợ lý cho HLV trưởng Alexandre Polking, hướng tới mùa giải 2026/27 sôi động và đầy tham vọng.

"CLB Công an Hà Nội chính thức xác nhận việc bổ nhiệm ông Paulo Mourinho giữ vị trí Trợ lý HLV trưởng. Sự bổ sung này nằm trong kế hoạch hoàn thiện bộ máy ban huấn luyện dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Alexandre Polking. Chúc ông Paulo Mourinho có một hành trình làm việc thuận lợi và gặt hái nhiều vinh quang", đội bóng ngành Công an thông báo.

Ông Paulo Mourinho sẽ đảm trách vai trò trợ lý chuyên môn, thế chỗ đồng nghiệp Mavi Lopez đã chia tay đội cách đây ít ngày.

Công an Hà Nội FC kỳ vông ông Paulo Mourinho sẽ là "cánh tay nối dài đắc lực", mở ra hành trình mới cho đôi bên.

Trợ lý Paulo Mourinho (trái) chính thức gia nhập CLB Công an Hà Nội

Paulo Mourinho sinh 1987, quốc tịch Bồ Đào Nha, từng làm trợ lý cho HLV Polking tại CLB Bangkok United (Thái Lan) vào năm 2018.

Mối quan hệ hợp tác hiệu quả trong quá khứ được kỳ vọng sẽ giúp bộ đôi này nhanh chóng xây dựng sự gắn kết, qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn của Công an Hà Nội.

Việc bổ sung Paulo Mourinho cho thấy tham vọng lớn của CLB Công an Hà Nội trong mùa giải 2026/27, nơi toàn đội sẽ căng sức chinh phục 4 đấu trường: châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League và Cúp quốc gia.

Bên cạnh việc kiện toàn ban huấn luyện, CLB Công an Hà Nội tích cực tăng cường lực lượng khi chiêu mộ thành công các tân binh Damià Sabater, Y Eli Nie, David Henen..., đồng thời gia hạn hợp đồng với nhiều trụ cột nhằm duy trì chiều sâu đội hình và sức cạnh tranh ở mùa giải mới.