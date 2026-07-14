Đại gia V-League đặt nền móng cho cuộc đua vô địch bằng quyết định quan trọng

ANTD.VN - Đương kim á quân Thể Công Viettel tiếp tục cho thấy tham vọng lớn trước thềm mùa giải 2026/27, khi chính thức gia hạn hợp đồng với hai ngoại binh Wesley Nata và Paulinho Martin. Quyết định này giúp đội bóng áo lính giữ vững bộ khung đã vận hành hiệu quả ở mùa giải vừa qua, đồng thời thể hiện quyết tâm cạnh tranh ở cả V-League, cúp Quốc gia và AFC Champions League Two.

Trong bối cảnh nhiều CLB liên tục làm mới lực lượng trên thị trường chuyển nhượng, Thể Công Viettel lại lựa chọn phương án ổn định nhân sự. Ban lãnh đạo đội bóng áo lính đánh giá Wesley Nata và Paulinho Martin là những mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật, đủ khả năng tiếp tục đóng vai trò nòng cốt ở mùa giải mới.

Wesley Nata, tiền vệ trung tâm sinh năm 1995, đã trải qua mùa giải thành công trong màu áo Thể Công Viettel. Cầu thủ người Brazil ra sân 24 trận trên mọi đấu trường, thi đấu hơn 2.000 phút và ghi được 2 bàn thắng.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của Wesley Nata là pha đánh đầu ghi bàn ở phút 74, mang về chiến thắng 1-0 trước Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 19 V-League. Không chỉ biết cách tạo khác biệt ở những thời điểm quan trọng, tiền vệ cao 1,84 m còn gây ấn tượng nhờ khả năng bao quát khu trung tuyến, điều tiết nhịp độ trận đấu và tung ra nhiều đường chuyền sáng tạo.

Nhờ nền tảng kỹ thuật cùng tư duy chiến thuật tốt, Wesley Nata có thể đảm nhiệm linh hoạt cả vai trò tiền vệ tổ chức lẫn tiền vệ tấn công, trở thành mắt xích quan trọng trong cách vận hành lối chơi của HLV Velizar Popov.

Thể Công Viettel đặt nền móng cho cuộc đua vô địch bằng quyết định quan trọng

Ở phía sau, Paulinho Martin tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy nơi tuyến giữa. Tiền vệ phòng ngự sinh năm 1997 sở hữu chiều cao 1,87 m cùng nền tảng thể lực sung mãn, giúp anh trở thành "máy quét" thực thụ trước hàng phòng ngự.

Mùa giải vừa qua, Paulinho có 15 lần đá chính tại V-League. Lối chơi mạnh mẽ, khả năng tranh chấp quyết liệt cùng tỷ lệ thắng tay đôi cao giúp anh tạo nên lớp phòng ngự từ xa hiệu quả, góp phần quan trọng đưa Thể Công Viettel trở thành đội bóng sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải với số bàn thua ít nhất.

Việc giữ chân thành công Wesley Nata và Paulinho Martin không chỉ giúp Thể Công Viettel duy trì sự ổn định về nhân sự mà còn tạo nền tảng để HLV Velizar Popov tiếp tục hoàn thiện triết lý bóng đá của mình.

Chia sẻ sau khi hoàn tất việc gia hạn với hai ngoại binh, HLV Velizar Popov nhấn mạnh: "Quan điểm của tôi là các cầu thủ không chỉ cần yếu tố chuyên môn mà còn phải phù hợp với triết lý bóng đá của Thể Công Viettel. Wesley Nata và Paulinho Martin giúp chúng tôi duy trì được tính liên tục của bộ khung đã được định hình. Họ là những cầu thủ chuyên nghiệp, mang lại sự gắn kết cần thiết cho toàn đội. Tôi tin tưởng rằng tập thể hiện tại sẽ cùng nhau triển khai một lối chơi kỷ luật, hiệu quả để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ trong mùa giải 2026/27".

Sau mùa giải trước với nhiều tín hiệu tích cực, Thể Công Viettel đang hướng tới mục tiêu cao hơn ở mùa giải 2026/27. Việc sớm ổn định lực lượng, đặc biệt là giữ lại những nhân tố chủ chốt, cho thấy đội bóng áo lính không chỉ muốn duy trì vị thế ở nhóm đầu V-League mà còn sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng trên các đấu trường quốc nội cũng như sân chơi châu lục.