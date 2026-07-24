Dàn nghệ sỹ Grammy danh tiếng hội tụ tại Phú Quốc

ANTD.VN -Ngày 23/7, những nghệ sĩ sáo hàng đầu thế giới đã chính thức hội tụ tại New World Phu Quoc Resort, mở màn Vietnam International Flute Festival 2026 (VIFF 2026) - Lễ hội và Cuộc thi Sáo quốc tế. Lần đầu tổ chức tại Việt Nam với sự đồng hành của Sun Group, sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ sáo hàng đầu thế giới, đưa Phú Quốc trở thành điểm hẹn mới của cộng đồng nghệ thuật quốc tế.

Không chỉ là cuộc thi ươm mầm cho những tài năng sáo flute trẻ, VIFF 2026 còn là nơi gặp gỡ của những nghệ sĩ biểu diễn, nhà giáo dục và giám khảo có sức ảnh hưởng lớn trong giới sáo quốc tế. Trong suốt sáu ngày diễn ra, các nghệ sĩ sẽ cùng tham gia biểu diễn, giảng dạy các lớp masterclass, chấm thi và giao lưu với các học viên, nghệ sĩ trẻ đến từ nhiều quốc gia, tạo nên một không gian trao đổi học thuật và nghệ thuật hiếm có tại Việt Nam.

Erin Bouriakov: Người đưa Vietnam International Flute Festival đến Việt Nam

“Cha đẻ” của VIFF là nghệ sĩ Erin Bouriakov, nhà sáng lập lễ hội, đồng thời là một trong những nghệ sĩ sáo nổi bật của thế giới. Nghệ sĩ người Mỹ gốc Hàn từng được vinh danh tại Grammy và có nhiều năm biểu diễn cùng các dàn nhạc danh tiếng như Seoul Philharmonic Orchestra, Mariinsky Orchestra hay hợp tác với những nhạc trưởng hàng đầu thế giới như Gustavo Dudamel, Valery Gergiev và Zubin Mehta.

Nghệ sỹ Erin Bouriakov. Ảnh: Thefluteview

Tại VIFF 2026, Erin Bouriakov không chỉ đảm nhiệm vai trò nghệ sĩ biểu diễn mà còn trực tiếp giảng dạy các lớp chuyên sâu, hướng dẫn kỹ thuật và truyền cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ. Việc bà lựa chọn Việt Nam để tổ chức kỳ liên hoan đầu tiên được kỳ vọng sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội kết nối giữa cộng đồng sáo trong nước với sân khấu âm nhạc quốc tế.

Sébastian Jacot: Từ Berliner Philharmoniker đến Phú Quốc

Một trong những cái tên được giới chuyên môn đặc biệt chờ đợi là Sébastian Jacot, nghệ sĩ người Thụy Sĩ được đánh giá thuộc nhóm nghệ sĩ sáo xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Nghệ sỹ Sébastian Jacot. Ảnh: Thefluteview

Anh từng giữ vị trí Principal Flute (vị trí nghệ sĩ thổi sáo chính trong dàn nhạc giao hưởng) tại Berliner Philharmoniker và Gewandhausorchester Leipzig, hai trong số những dàn nhạc giao hưởng danh giá bậc nhất thế giới. Bên cạnh đó, Sébastian Jacot còn là quán quân của nhiều cuộc thi quốc tế uy tín như ARD Munich, Carl Nielsen hay Kobe International Flute Competition.

Sự góp mặt của nghệ sĩ không chỉ mang đến những màn trình diễn đỉnh cao mà còn tạo cơ hội hiếm có để các thí sinh được học hỏi trực tiếp từ một tên tuổi đang hoạt động ở đỉnh cao của nghệ thuật biểu diễn quốc tế.

Viviana Guzmán: Người mang tiếng sáo đi qua hơn 130 quốc gia

Một gương mặt nổi bật khác của VIFF năm nay là Viviana Guzmán, nghệ sĩ từng được đề cử Grammy và có hành trình biểu diễn tại hơn 130 quốc gia.

Là học trò của huyền thoại sáo thế giới James Galway, Viviana Guzmán từng xuất hiện tại nhiều sân khấu danh tiếng như Carnegie Hall và được biết đến với phong cách biểu diễn giàu cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc cổ điển với các màu sắc văn hóa đương đại. Tại Phú Quốc, nữ nghệ sĩ sẽ tham gia biểu diễn và đồng hành cùng các hoạt động đào tạo, giao lưu trong khuôn khổ liên hoan.

Nghệ sỹ Viviana Guzmán. Ảnh: Viviana.org

Bên cạnh các nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng thế giới, VIFF 2026 còn quy tụ nhiều nhà giáo dục và chuyên gia có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nghệ thuật sáo tại châu Á. Có thể kể đến Giáo sư Tiong Eng Goh (Singapore) - nhà sáng lập và Giám đốc Nghệ thuật Singapore Flute Festival, Phó Chủ tịch Asia Flute Congress; Giáo sư Meixiang Park (Trung Quốc) - giáo sư Nhạc viện Thượng Hải, Chủ tịch Asian Flute Alliance; Hiromitsu Abe (Nhật Bản) - nguyên nghệ sĩ sáo chính của Japan Philharmonic Orchestra, Giáo sư danh dự Đại học Giáo dục Hokkaido, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáo Nhật Bản; nghệ sĩ sáo Rebecca Viora (Italy) cùng nghệ sĩ piano Naoko Ishibashi (Nhật Bản).

Sự góp mặt của những tên tuổi này không chỉ nâng tầm chất lượng chuyên môn của VIFF mà còn biến liên hoan trở thành diễn đàn giao lưu giữa các trường phái biểu diễn, đào tạo và sáng tạo âm nhạc đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

Phú Quốc hứa hẹn trở thành điểm hẹn mới của cộng đồng nghệ thuật quốc tế

Việc quy tụ được những nghệ sĩ từng được vinh danh tại Grammy, biểu diễn cùng các dàn nhạc hàng đầu thế giới hay giảng dạy tại những học viện âm nhạc danh tiếng cho thấy sức hút ngày càng lớn của hòn đảo Ngọc Phú Quốc đối với các sự kiện nghệ thuật quốc tế.

Đồng hành cùng VIFF 2026, Sun Group đang góp phần hiện thực việc đưa Phú Quốc trở thành tâm điểm hội tụ của sáng tạo, nghệ thuật và những trải nghiệm mang tầm vóc toàn cầu, sau những công trình, show diễn nghệ thuật vang danh thế giới như Cầu Hôn, Kiss of the Sea, Symphony of the Sea.

Trong những ngày tới, VIFF 2026 sẽ tiếp tục diễn ra với các vòng thi, lớp học chuyên sâu, chương trình hòa nhạc của nghệ sĩ khách mời, đêm Gala Concert “When the Wind Sings – Khi gió cất lời” cùng lễ trao giải và bế mạc vào ngày 28/7.