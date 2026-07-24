"Huế Wonderverse Music Fest 2026" quy tụ DJ quốc tế, hướng tới vươn tầm thế giới

ANTD.VN - "Huế Wonderverse Music Fest 2026" sẽ diễn ra từ ngày 30-8 đến 1-9-2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, âm nhạc và công nghệ quy mô lớn. Sự kiện được kỳ vọng sẽ là bước khởi đầu cho một thương hiệu lễ hội thường niên, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Cố đô.

Định hình thương hiệu lễ hội từ giá trị di sản

Huế sẽ có thêm một sản phẩm văn hóa mới trong dịp Quốc khánh năm nay với việc tổ chức "Lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026". Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 30-8 đến 1-9-2026 tại Quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố Huế, mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang kỳ vọng việc xây dựng "Huế Wonderverse Music Fest" thành một thương hiệu lễ hội thường niên mang tầm quốc tế

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng ban tổ chức "Festival Huế 2026" Trần Hữu Thùy Giang cho biết, việc xây dựng "Huế Wonderverse Music Fest" thành một thương hiệu lễ hội thường niên mang tầm quốc tế là bước đi mới trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của địa phương. Theo ông, thành phố hướng tới đưa di sản trở thành nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế, phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh Cố đô trong bối cảnh hội nhập.

Lãnh đạo thành phố Huế nhấn mạnh, cách tiếp cận này sẽ góp phần hình thành các sản phẩm văn hóa đặc trưng, từng bước chuyển hóa nguồn tài nguyên di sản thành giá trị kinh tế, tạo động lực cho du lịch, kinh tế ban đêm và các ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Đây cũng là định hướng phù hợp với chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa của Chính phủ và mục tiêu xây dựng Huế trở thành "Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam", đồng thời là trung tâm văn hóa của khu vực.

Ban tổ chức kỳ vọng "Huế Wonderverse Music Fest" sẽ thu hút hàng chục nghìn lượt khán giả trực tiếp cùng hàng triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông trong và ngoài nước, qua đó góp phần đưa hình ảnh Huế đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Điểm khác biệt của "Huế Wonderverse Music Fest" không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà còn ở định hướng phát triển theo mô hình IP (Intellectual Property) - thương hiệu sở hữu trí tuệ được xây dựng bài bản và tổ chức thường niên trong giai đoạn 2026-2030. Với định hướng này, lễ hội không dừng lại ở một sự kiện giải trí mà được kỳ vọng trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của địa phương, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế ban đêm, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế.

Ban tổ chức "Huế Wonderverse Music Fest" cho biết về lâu dài sẽ phát triển sự kiện không chỉ như một đại nhạc hội mà còn là một phần trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo của Huế. Với sự kết hợp giữa di sản, nghệ thuật, công nghệ và hợp tác quốc tế, lễ hội được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Huế trên bản đồ văn hóa khu vực châu Á.

Đại nhạc hội kết hợp di sản, công nghệ và âm nhạc quốc tế

Mang chủ đề "City Awakening - Đánh thức di sản", chuỗi hoạt động trong "Huế Wonderverse Music Fest 2026" sẽ được xây dựng như một hệ sinh thái trải nghiệm đa chiều, nơi các giá trị văn hóa truyền thống được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn.

Theo đó, lần đầu tiên tại Huế, một sân khấu đa giác quan đạt chuẩn quốc tế sẽ được lắp đặt với hệ thống màn hình Led quy mô lớn cùng nhiều công nghệ, hiệu ứng trình diễn hiện đại. Sân khấu này được đầu tư theo hướng hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam về quy mô và công nghệ. Không chỉ tập trung vào âm nhạc, lễ hội còn bố trí nhiều không gian trải nghiệm văn hóa, sáng tạo, công nghệ, ẩm thực và các hoạt động tương tác cộng đồng, nhằm mang đến cho người dân và du khách hành trình khám phá Huế dưới góc nhìn mới, nơi truyền thống và hiện đại cùng song hành.

Một điểm nhấn khác là lần đầu tiên "Huế Wonderverse Music Fest" giới thiệu hình tượng Long Mã - linh vật chính thức của lễ hội. Lấy cảm hứng từ hình tượng linh vật trong văn hóa Huế, Long Mã được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật số và công nghệ trình diễn hiện đại, trở thành biểu tượng kết nối giữa giá trị di sản truyền thống với tinh thần sáng tạo đương đại, đồng thời là yếu tố nhận diện thương hiệu cho các mùa lễ hội tiếp theo.

Tâm điểm của chương trình là hai đêm đại nhạc hội với hai chủ đề xuyên suốt. Đêm đầu tiên, diễn ra tối 30-8 với chủ đề "Di sản Thức giấc", tập trung tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống. Tại đêm diễn này, ca sĩ Mỹ Tâm đảm nhận vai trò nghệ sĩ biểu diễn chính cùng sự góp mặt của Phương Mỹ Chi và DJ/Producer Hoaprox.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, ca sĩ Mono sẽ xuất hiện với vai trò sứ giả quảng bá di sản, lan tỏa hình ảnh Huế năng động, sáng tạo đến giới trẻ. Theo ban tổ chức, nam ca sĩ sẽ đồng hành trong các hoạt động truyền thông nhằm lan tỏa hình ảnh Huế trẻ trung, sáng tạo và hội nhập tới thế hệ trẻ thông qua âm nhạc và các dự án quảng bá di sản.

Phối cảnh không gian lễ hội

Đêm thứ hai, diễn ra ngày 1-9 với chủ đề "Di sản Hội nhập", mang màu sắc âm nhạc điện tử quốc tế. Chương trình xác nhận sự tham gia của DJ VinJaz - nghệ sĩ từng biểu diễn tại "Ultra Music Festival" và DJ MESS - nghệ sĩ từng góp mặt tại "Tomorrowland". Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục công bố thêm nhiều DJ quốc tế trong thời gian tới. Thông qua đêm diễn này, Huế cũng giới thiệu định hướng phát triển "International DJ Festival", từng bước đưa thành phố trở thành điểm đến mới của âm nhạc điện tử trong khu vực.

Thông qua sự kết hợp giữa di sản và âm nhạc đương đại, Huế kỳ vọng xây dựng một thương hiệu lễ hội có bản sắc riêng, không chỉ tạo sức hút trong nước mà còn góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các sự kiện văn hóa và âm nhạc quy mô quốc tế.