ANTD.VN - 30 bức chân dung các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân từng trực tiếp tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, đang được giới thiệu tới công chúng tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ tổ chức triển lãm ảnh "Chân dung Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ".

Triển lãm giới thiệu 30 bức chân dung các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân từng trực tiếp tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, được phục dựng công phu, kỹ lưỡng từ nguồn ảnh tư liệu gốc.

Tại đây, người dân và du khách sẽ được tìm hiểu chân dung của những anh hùng tiêu biểu đã đi vào sử sách như Anh hùng Phan Đình Giót, Anh hùng Tô Vĩnh Diện... và nhiều chứng nhân sống của một chiến thắng vĩ đại như “vua phá bom” Cao Xuân Thọ, Đại tá Chu Văn Mùi, Anh hùng Hoàng Đăng Vinh, người bắt sống tướng De Castries...

Triển lãm là sự kiện văn hóa có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đi kèm mỗi bức chân dung là mã QR được tích hợp. Thông qua việc quét mã, người dân và du khách có thể truy cập, tìm hiểu thông tin chi tiết về tiểu sử, thành tích tiêu biểu và những cống hiến đặc biệt của từng anh hùng một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác.

Triển lãm “Chân dung Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ” là cầu nối ý nghĩa, góp phần tiếp tục lan tỏa giá trị và tầm vóc của Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đến đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Người dân và du khách có thể quét mã QR tích hợp trên mỗi bức ảnh tìm hiểu thông tin của từng anh hùng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Từ đó, sự kiện góp phần giáo dục sâu sắc truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức rèn luyện, phấn đấu học tập, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Triển lãm diễn ra đến ngày 31-7, tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.