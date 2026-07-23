Ủy ban Di sản Thế giới thông qua báo cáo về tình trạng bảo tồn Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long

ANTD.VN -Vào lúc 11h47 (giờ địa phương) ngày 23 tháng 7 năm 2026 (9h47 giờ Việt Nam), tại Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới tổ chức ở Busan, Hàn Quốc đã thông qua Báo cáo về tình trạng bảo tồn của Di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Theo đó, tại Quyết định số 48 COM 7B.25 của Ủy ban Di sản Thế giới Kỳ họp lần thứ 48 đã biểu dương Quốc gia thành viên về những tiến bộ đạt được trong việc xây dựng và đưa ra các ý định liên quan đến việc khôi phục và cấu trúc tương lai dự kiến ​​cho khu di sản Hoàng Thành Thăng Long.

Cùng với đó là việc tiếp tục thúc đẩy công tác chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho việc phục dựng điện Kính Thiên thời gian tới. Đồng thời, đã chủ động khuyến khích và thúc đẩy việc sử dụng khu di sản trở thành nơi gặp gỡ, tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa, chính trị và thông qua các di sản văn hóa phi vật thể nhằm khôi phục chức năng ban đầu của khu di sản với tư cách là trung tâm văn hóa, tôn giáo, chính trị của Việt Nam, làm cho di sản trở nên có ý nghĩa đối với cộng đồng và các bên liên quan, mang lại sức sống và sự bền vững cho không gian di sản.

Quyết định số 48 COM 7B.25 của Ủy ban Di sản Thế giới Kỳ họp lần thứ 48 đã biểu dương Quốc gia thành viên về những tiến bộ đạt được trong việc xây dựng và đưa ra các ý định liên quan đến việc khôi phục và cấu trúc tương lai dự kiến ​​cho khu di sản Hoàng Thành Thăng Long (ảnh: hoangthanhthanglong.com)

Các lễ hội như “Tết Nguyên đán” và các nghi lễ quan trọng khác có liên quan được diễn ra ở một nơi mà trong nhiều thế kỷ từng là kinh đô và trung tâm quyền lực của các triều đại và là nơi diễn ra các lễ tế, khẳng định vai trò của Hoàng thành Thăng Long như một khu di sản sống quan trọng đối với cộng đồng người dân Thủ đô và nhân dân cả nước.

Tại buổi làm việc với Tổng Giám đốc ICOMOS, PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa đánh giá cao sự giúp đỡ, đồng hành của Hội đồng quốc tế về di tích và di chỉ (ICOMOS) trong việc hỗ trợ các hoạt động bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội thời gian qua, đặc biệt là việc Đoàn Tư vấn của UNESCO/ICOMOS đã trực tiếp đến Hoàng thành Thăng Long (lần thứ nhất vào tháng 7 năm 2023; lần thứ hai vào tháng 7 năm 2025) để giúp cho việc định hướng bảo tồn khu di sản theo quy chuẩn khoa học về bảo tồn, cụ thể định hướng việc khơi thông Trục Trung tâm đến năm 2035, hệ thống hóa các dữ liệu khảo cổ, loại hình và so sánh, và trong việc đánh giá độ tin cậy và tính chính xác của các phương án phục dựng điện Kính Thiên trong thời gian tới).

Thềm Rồng Điện Kính Thiên (ảnh: hoangthanhthanglong.com)

Cục Di sản văn hóa trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với chức năng quản lý nhà nước về di sản văn hóa thời gian qua đã tham mưu, trình và được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật Di sản văn hóa năm 2024, cùng với 03 Nghị định của Chính phủ, 08 Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa, đã góp phần quan trọng cho việc bảo tồn di sản văn hóa của quốc gia (trong đó có Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội).

Ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội cho rằng, thời gian qua, với sự giúp đỡ nhiệt tình của Tổ chức ICOMOS, Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, thành phố Hà Nội đã nỗ lực triển khai công tác nghiên cứu, chủ động thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Di sản Thế giới và Đoàn tư vấn của UNESCO/ICOMOS nhằm đưa ra các giải pháp kỹ thuật, đề xuất các hoạt động tu bổ, phục dựng điện Kính Thiên, khôi phục Ngự Đạo, nền móng các hành lang bên, và Kính Thiên Môn, bảo đảm đáp ứng cơ sở khoa học về bảo tồn.

Hiện vật khai quật được tại các cuộc khảo cổ thuộc Di chỉ 18 Hoàng Diệu và khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long (ảnh: hoangthanhthanglong.com)

Thông qua các hoạt động phối hợp bảo tồn di sản, mối quan hệ giữa Tổ chức ICOMOS với các cơ quan liên quan, của thành phố Hà Nội, các chuyên gia di sản của Việt Nam ngày càng chặt chẽ, từ đó, khu di sản đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu từ các chuyên gia quốc tế của Tổ chức ICOMOS, Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, nhằm áp dụng vào việc bảo tồn Giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội theo hướng bền vững cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Giếng cố tại Di chỉ 18 Hoàng Diệu (ảnh: hoangthanhthanglong.com)

Dự kiến từ ngày 27 - 30 tháng 9 năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức “Đối thoại Châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực", đây sẽ làmột diễn đàn cho các Quốc gia thành viên, Trung tâm Di sản Thế giới, các Cơ quan tư vấn của UNESCO, các chuyên gia và cộng đồng cùng xem xét Tính xác thực từ các góc nhìn văn hóa đa dạng và kinh nghiệm thực tiễn của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, từ đó tìm hiểu, đề xuất biện pháp bảo vệ Tính xác thực của Di sản thế giới trong bối cảnh đô thị hóa, biến đổi khí hậu, chuyển đổi công nghệ, nhu cầu về bảo tồn và phát huy giá trị di sản; đưa ra các khuyến nghị thiết thực, tăng cường mạng lưới chuyên môn trong khu vực, đóng góp tích cực vào việc phát triển các công cụ và hướng dẫn trong tương lai theo Công ước 1972 về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới của UNESCO./.