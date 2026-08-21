Tập 2 Sao Nhập Ngũ 2026: Erik, Quốc Trường bị phê bình, Minh Trang cùng dàn chiến sĩ nữ “đứng hình” trước chỉ huy

ANTD.VN - Tối 20/8, Tập 2 chương trình “Sao Nhập Ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng” lên sóng với chủ đề “Kỷ luật là sức mạnh”, đưa 8 chiến sĩ mới bước sâu hơn vào môi trường quân ngũ.

Ngay trong ngày đầu tiên, các chiến sĩ được kiểm tra đồ dùng, quân tư trang mang vào đơn vị. Theo quy định, bên cạnh những vật dụng cơ bản, mỗi người chỉ được giữ lại 5 món đồ thực sự cần thiết, ưu tiên sự nhỏ gọn, thuận tiện cho quá trình sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ.

Kem chống nắng, lăn khử mùi nhanh chóng trở thành những vật dụng được các chiến sĩ nam lựa chọn. Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, nhà sáng tạo nội dung Tuấn Dương và diễn viên Quốc Trường giải thích việc mang theo lăn khử mùi xuất phát từ yêu cầu thực tế khi huấn luyện, vận động nhiều có thể gây đổ mồ hôi.

Trong khi các đồng đội nhanh chóng đưa ra lựa chọn, ca sĩ Erik lại lưỡng lự khi muốn giữ lại nhiều vật dụng. Đại đội trưởng Nguyễn Đức Quân yêu cầu nam ca sĩ cho toàn bộ đồ dùng vào ba lô rồi lần lượt để các đồng đội đeo thử. Trọng lượng và sự cồng kềnh của chiếc ba lô khiến nhà sáng tạo nội dung Tuấn Dương, diễn viên Quốc Trường và ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh đều phải lên tiếng.

Nhà sáng tạo nội dung Tuấn Dương đeo thử ba lô của ca sĩ Erik.

Đại đội trưởng giải thích, khi thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ còn phải mang theo vũ khí và nhiều trang thiết bị khác. Việc mang quá nhiều đồ cá nhân có thể ảnh hưởng đến khả năng cơ động, chẳng hạn như khi hành quân hoặc có báo động,... Hiểu được yêu cầu của môi trường quân ngũ, ca sĩ Erik sau đó đồng thuận và thực hiện theo chỉ huy.

Tiếp theo, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, diễn viên Quốc Trường và ca sĩ Erik phải đối mặt với thử thách cắt tóc theo quy định. Ban đầu, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh vẫn vui vẻ trò chuyện với đồng chí Xuân Lộc, người phụ trách cắt tóc. Nam ca sĩ hài hước cho biết đã quá hạn cắt tóc một tuần và định vào đơn vị mới thực hiện. Tuy nhiên, khi chiếc tông đơ bắt đầu lướt qua mái tóc, anh nhanh chóng tiếc nuối vì kiểu tóc mới sẽ khó tạo kiểu.

Bên cạnh đó, diễn viên Quốc Trường cũng phải cắt ngắn thêm dù đã chủ động thay đổi kiểu tóc trước khi nhập ngũ. Nam diễn viên tự trấn an bản thân: “Từ từ mình sẽ chấp nhận”. Với ca sĩ Erik, việc cắt tóc trở thành thử thách tâm lý rõ rệt hơn. Nam ca sĩ chần chừ đến mức nhà sáng tạo nội dung Tuấn Dương phải gọi hai lần mới bước ra thực hiện nhiệm vụ. Trong suốt quá trình cắt tóc, ca sĩ Erik giữ vẻ mặt buồn bã, ít nói dù đồng đội liên tục chủ động trò chuyện.

Diễn viên Quốc Trường cũng phải cắt ngắn thêm dù đã chủ động thay đổi kiểu tóc trước khi nhập ngũ.

Thấu hiểu tâm lý của ca sĩ Erik, nhà sáng tạo nội dung Tuấn Dương cho rằng cần thông cảm vì việc từ bỏ một kiểu tóc quen thuộc không phải điều dễ dàng. Sau khi bình tĩnh lại, ca sĩ Erik chủ động xin lỗi đồng chí Xuân Lộc và chỉ huy vì thái độ chưa tốt. Nam ca sĩ cũng chia sẻ, lý do muốn giữ kiểu tóc cũ xuất phát từ việc sau thời gian ghi hình, anh có một dự án nghệ thuật khác cần thực hiện.

Ngoài ra, vào buổi trưa, ca sĩ Erik khiến cả Trung đội phải chờ hơn 20 phút khi tập trung để đi ăn. Do đây là lần đầu mắc lỗi, Đại đội trưởng chỉ nhắc nhở và yêu cầu nam ca sĩ rút kinh nghiệm, đồng thời nhấn mạnh quan điểm lấy tập thể để rèn luyện cá nhân.

Ca sĩ Erik bị nhắc nhở vì đến muộn.

Ca sĩ Erik sau đó xin lỗi đồng đội và khẳng định sẽ không để tình trạng tương tự lặp lại. Tuy nhiên, đến nội dung báo thức buổi chiều, nam ca sĩ tiếp tục đến muộn cùng diễn viên Quốc Trường. Diễn viên Quốc Trường giải thích khi chạy ra ngoài mới phát hiện mình đi nhầm giày nên phải quay lại thay. Trong khi đó, ca sĩ Erik cho biết do ở tầng 2 nên thao tác di chuyển xuống hơi chậm. Việc hai thành viên đến muộn khiến đội nam phải thực hiện lại nội dung báo thức hai lần. Chỉ huy đồng thời cảnh báo hình thức xử phạt sẽ nghiêm khắc hơn nếu tình trạng tiếp tục tái diễn.

Các chiến sĩ nữ cũng nhanh chóng cảm nhận sự khác biệt giữa đời sống thường ngày và môi trường quân ngũ. Trong quá trình sắp xếp nội vụ, diễn viên Minh Trang và ca sĩ Văn Mai Hương bị nhắc nhở khi để túi đồ bẩn trên giường. Khi diễn viên Minh Trang vô tư giải thích muốn “để gửi lại ê-kíp”, Trung đội trưởng Hồ Hùng Quang lập tức nhắc: “Không có ê-kíp nào ở đây cả”.

Trước sự nghiêm khắc của chỉ huy, 4 chiến sĩ nữ Minh Trang, Thúy Ngân, Văn Mai Hương và Châu Bùi đều có vài giây đứng hình khi được hỏi mục đích vào đơn vị. Cả nhóm cho rằng mình đến để trải nghiệm cuộc sống quân đội và rèn luyện bản thân.

Trước sự nghiêm khắc của chỉ huy, 4 chiến sĩ nữ Minh Trang, Thúy Ngân, Văn Mai Hương và Châu Bùi đều có vài giây đứng hình khi được hỏi mục đích vào đơn vị.

Tuy nhiên, Trung đội trưởng nhấn mạnh mục tiêu của chương trình là để các nghệ sĩ trở thành những người chiến sĩ, học cách chủ động thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm với phần việc của mình. Trong môi trường này, họ phải tạm gác hình ảnh diễn viên, ca sĩ hay người nổi tiếng.

Sau những giờ phút căng thẳng, bữa ăn và thời gian giải lao trở thành khoảng nghỉ để các chiến sĩ làm quen, trò chuyện và gắn kết với nhau. Với ca sĩ Erik, những khoảnh khắc này giúp anh lấy lại tinh thần sau một ngày nhiều thử thách: “Tâm trạng mình tốt lên và mọi người kết nối với nhau hơn”.

“Sao Nhập Ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng” lên sóng từ ngày 13/8/2026 vào lúc 20h45 thứ Năm hằng tuần trên kênh QPVN; 21h00 trên HTV7, YouTube và TV360.