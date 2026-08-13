Văn nghệ sĩ yêu mến An ninh Thủ đô vì bản sắc rất riêng của tờ báo

ANTD.VN - Trong Lễ kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên, tờ báo đã vinh dự được tiếp đón những cộng tác viên thân thiết. Họ là những văn nghệ sĩ đã đồng hành cùng An ninh Thủ đô trong suốt chặng đường đã qua và nay có dịp trở lại, cùng hội tụ trong buổi lễ đánh dấu chặng đường một tờ báo của lực lượng Công an nhân dân tròn 50 tuổi.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến:

Hạnh phúc được làm cộng tác viên thân thiết của An ninh Thủ đô

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến

Tôi rất vui và tự hào được cộng tác cùng An ninh Thủ đô từ cuối những năm thập niên 90 cho tới ngày hôm nay. Bởi đó là tờ báo của ngành Công an, của Công an Hà Nội nhưng lại mang dáng dấp rất Hà Nội. Trong đó ngoài những bài viết nghiệp vụ còn có những bài viết về đời sống xã hội và nhiều chuyên mục khác, rất gần với đời sống của người dân và có nhiều thông tin bổ ích đối với bạn đọc.

Để làm nên thành công đó, ngoài đội ngũ phóng viên của tờ báo, tôi rất hạnh phúc vì mình đã đóng góp ở chuyên mục văn hóa về Hà Nội. Trong đó nổi bật là đợt Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, tôi đã viết liên tục 25 bài cho tờ báo. Ngoài ra, tôi còn đứng chuyên mục “Sống ở Hà Nội” của An ninh Thủ đô trong suốt 6 năm. Khoảng thời gian đó tôi viết liên tục và đều đặn, mỗi tuần một bài. Báo đăng và trả nhuận bút rất ổn. Nhưng điều quan trọng ở đây là tôi được viết cho tờ báo mà mình yêu thích, một tờ báo của người Hà Nội và ngành Công an. Vì thế, thời gian cộng tác và làm việc cùng đội ngũ những người làm báo An ninh Thủ đô luôn rất tuyệt vời.

Báo chí ngày hôm nay đã có sự thay đổi rất rõ rệt. Báo chí phải cạnh tranh với mạng xã hội và các loại hình giải trí khác. Để giữ chân bạn đọc, các tờ báo cần đưa đến bạn đọc các tin tức trung thực, mới, nhanh, nhằm đáp ứng nhu cầu của độc giả. An ninh Thủ đô đang từng bước đổi mới, trong bối cảnh cạnh tranh thông tin quyết liệt. Và trong rất nhiều sự đổi thay cần thiết, tôi hy vọng An ninh Thủ đô sẽ luôn giữ vững phong cách và niềm tin của độc giả như thủa ban đầu và kéo dài qua nhiều thập kỷ.

Tiến sĩ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm:

An ninh Thủ đô là tờ báo không thể thiếu của người Hà Nội

Tôi có thể khẳng định, An ninh Thủ đô là tờ báo không thể thiếu của người Hà Nội, là món ăn tinh thần mà giới kiến trúc sư và quy hoạch đều quan tâm. Báo có bản sắc rất riêng, thể hiện đầy đủ, toàn bộ những diễn biến trong đời sống xã hội. Đặc biệt với lĩnh vực quy hoạch, An ninh Thủ đô đã dành rất nhiều dung lượng để tuyên truyền đậm nét cho người dân hiểu và nắm rõ thông tin. Từ đó tạo sự đồng thuận xã hội rất lớn.

Nhân dịp An ninh Thủ đô kỷ niệm 50 năm xuất bản số báo đầu tiên, tôi chúc đội ngũ những người làm báo An ninh Thủ đô tiếp tục giữ vững bản lĩnh làm nghề, mang tới độc giả nhiều bài viết hay và giá trị. Tờ báo sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, hiệu quả hơn nữa và nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Dù công nghệ có phát triển đến đâu, tôi tin công nghệ không thể thay thế được báo chí, trong đó có tờ báo An ninh Thủ đô.

Nguyễn Quang Long, nhà lý luận phê bình âm nhạc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam:

An ninh Thủ đô trưởng thành vững mạnh theo thời gian

Tròn một nửa thế kỷ xây dựng, hình thành và phát triển, Báo An ninh Thủ đô đã có vị trí đặc biệt đối với công chúng của Hà Nội nói riêng và công chúng cả nước nói chung. Chính vì vậy, tôi rất vinh dự khi được Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô mời dự lễ kỷ niệm 50 năm xuất bản số báo đầu tiên. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy vui, tự hào và hạnh phúc trong hành trình 50 năm báo An ninh Thủ đô xây dựng và trưởng thành.

Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long

Tôi từng có khoảng hơn 20 năm là cộng tác viên của Báo An ninh Thủ đô ở các vị trí, vai trò khác nhau như nêu quan điểm cá nhân đối với các vấn đề văn hoá nghệ thuật; hay các dự thảo liên quan tới việc triển khai các chủ trương, chính sách về an ninh trật tự... Đôi khi tôi cũng được Báo An ninh Thủ đô mời viết các bài chuyên về lĩnh vực âm nhạc, góp phần làm phong phú thêm các số báo của An ninh Thủ đô.

Thời gian đầu vào khoảng những năm 2010, tôi được biết tới tờ báo này khi An ninh Thủ đô đã là một thương hiệu có tên tuổi. Báo nhanh chóng cập nhật các diễn biến của đời sống xã hội, giúp các độc giả nắm bắt được nhiều thông tin. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Báo có thêm truyền hình ATV phát triển lớn mạnh. Hiện nay, khi mạng xã hội, truyền thông số phát triển, Báo An ninh Thủ đô cập nhật và xây dựng các kênh thông tin trên môi trường số, để nhanh chóng lan tỏa thông tin tới độc giả Hà Nội và cả nước.

Là một người gắn bó và yêu quý An ninh Thủ đô, tôi luôn mong muốn được đồng hành với các sự kiện của quý báo trong suốt chặng đường dài tiếp theo. Đồng thời, tôi cũng hy vọng An ninh Thủ đô vẫn luôn giữ được vai trò là một trong những tờ ấn phẩm về an ninh trật tự hàng đầu đất nước, có giá trị thông tin chuyên biệt về thủ đô.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Duy Ngọc:

An ninh Thủ đô luôn giữ chỗ đứng trong lòng độc giả

Tôi cộng tác với Báo An ninh Thủ đô từ thời kỳ tòa soạn còn tọa lạc tại số 2 Hàng Giấy, Hà Nội. Sau khi nghỉ hưu, tôi tiếp tục cộng tác với tờ báo và đứng chuyên trang “Chủ nhật - Hà Nội và tôi” của Báo An ninh Thủ đô trong vòng 4 năm. Sau đó, do nhiều lý do về sức khỏe, tôi không còn được làm việc cùng tờ báo. Hôm nay, An ninh Thủ đô kỷ niệm 50 năm xuất bản số đầu tiên, tôi rất vui vì góp mặt tại buổi lễ. Tại đây, tôi được gặp lại các nhà báo từng làm việc trong suốt thời gian tôi cộng tác cùng tờ báo. Chú cháu lâu ngày gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, tôi vui lắm! Giá như còn có sức khỏe, tôi sẽ còn cộng tác viết bài cho An ninh Thủ đô.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Duy Ngọc

Buổi lễ kỷ niệm trang trọng và đầm ấm đã gợi lại trong tôi hồi ức về những năm đầu khi Báo An ninh Thủ đô mới "chập chững chào đời" và từng bước phát triển. Tôi nhớ, ở những năm trước khi mạng internet chưa phát triển, các số Báo An ninh Thủ đô chỉ vừa “ra lò” đã bán hết. Khi ấy, nhiều độc giả cũng gặp khó khăn trong việc sở hữu một tờ Báo An ninh Thủ đô. Tuy nhiên, những năm nay gần đây, báo giấy cũng bị hạn chế nhiều vì báo mạng và internet phát triển, nhưng An ninh Thủ đô vẫn ra các số báo đều và được bạn đọc yêu mến.

Với một người đã cao tuổi như tôi, sự lớn mạnh của An ninh Thủ đô không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc mà còn là niềm tự hào khi tôi đã góp một phần nhỏ bé vào sự thành công đó. Tôi chúc những người làm báo An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục kế thừa nền móng của lớp thế hệ đi trước, tiếp tục đưa tờ báo phát triển ở tầm cao mới.