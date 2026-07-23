Dâng hương tại nhà tù Hỏa Lò, đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa của Công an phường Bồ Đề

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), CBCS Công an phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng tại Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Hoạt động dâng hương tại Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò là dịp để mỗi CBCS khắc ghi đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", biến lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, tập thể lãnh đạo, CBCS Công an phường Bồ Đề đã kính cẩn dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng kiên trung đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do, hòa bình của Tổ quốc Việt Nam.

Những hiện vật, tư liệu và câu chuyện lịch sử tại Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò đã giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm thấu hiểu những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Trong chốn lao tù khắc nghiệt của thực dân, các chiến sĩ cách mạng vẫn giữ vững khí tiết, niềm tin son sắt vào Đảng, vào thắng lợi của cách mạng, viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc bằng ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, tập thể lãnh đạo, CBCS Công an phường Bồ Đề đã kính cẩn dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng kiên trung đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do, hòa bình của Tổ quốc Việt Nam

Đây không chỉ là hoạt động tri ân nhân dịp 27/7 mà còn là đợt học tập, sinh hoạt chính trị quan trọng đối với CBCS Công an phường Bồ Đề. Thông qua hoạt động về nguồn, mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục được giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng máu xương.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ và các chiến sĩ cách mạng, CBCS Công an phường Bồ Đề nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng bình yên, văn minh và phát triển.

Đại uý Lý Ngọc Tuấn, cán bộ Công an phường Bồ Đề bày tỏ xúc động, cảm phục trước những hy sinh anh dũng của thế hệ đi trước

Hoạt động dâng hương tại Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò là dịp để mỗi CBCS khắc ghi đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", biến lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ thành hành động thiết thực trong công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống cách mạng, hun đúc ý chí cống hiến, quyết tâm bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền, hòa bình của đất nước, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.