Sự cố hy hữu ở khai mạc World Cup 2026

ANTD.VN - Lễ khai mạc World Cup 2026 tại Canada được kỳ vọng sẽ là một trong những dấu ấn đáng nhớ của Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, sự chú ý của dư luận lại đổ dồn vào một sự cố kỹ thuật ngay giữa sân khấu chính.

Sự kiện diễn ra trên sân BMO tại Toronto sáng 13-6, đánh dấu lần đầu tiên Canada tổ chức một kỳ World Cup. Tâm điểm của chương trình là mô hình cúp vàng World Cup bơm hơi cỡ lớn được đặt giữa sân. Theo kịch bản ban đầu, biểu tượng này sẽ được nâng lên và trở thành điểm nhấn trong phần cao trào của buổi lễ.

Mô hình cúp vàng trên sân khấu chính lễ khai mạc World Cup 2026 tại Canada

Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như kế hoạch. Khi hệ thống nâng đỡ bắt đầu vận hành, mô hình cúp vàng bất ngờ gặp trục trặc. Cấu trúc bên trong không thể duy trì hình dạng khiến chiếc cúp dần mất độ căng và xẹp xuống ngay trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả trên sân.

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Sự cố chưa dừng lại ở đó. Lớp vỏ bên ngoài của mô hình tiếp tục bị bong ra, làm lộ các đường ống khí và bộ khung bên trong. Trước tình huống ngoài dự kiến, ban tổ chức buộc phải nhanh chóng đưa toàn bộ mô hình ra khỏi sân để chương trình tiếp tục diễn ra.

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Do buổi lễ được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới, những hình ảnh về chiếc cúp vàng "xì hơi" nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

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Ngoài sự cố trên sân khấu, hình ảnh xuất hiện nhiều ghế trống trong lễ khai mạc cũng trở thành đề tài gây tranh luận. Một số ý kiến cho rằng lượng khán giả đến sân chưa thực sự tương xứng với quy mô của sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.

Dù vậy, chương trình vẫn có nhiều điểm nhấn đáng chú ý về mặt nghệ thuật. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Canada và quốc tế như Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez hay Alanis Morissette đã mang tới các tiết mục mang đậm bản sắc Bắc Mỹ.

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Sau lễ khai mạc, đội tuyển Canada bước vào trận mở màn gặp Bosnia & Herzegovina và có kết quả hòa 1-1. Theo số liệu từ ban tổ chức, có 43.002 khán giả tới sân BMO, đạt khoảng 94% sức chứa của sân vận động 45.736 chỗ ngồi.