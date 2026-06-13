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Thể thao
Xếp hạng các bảng World Cup 2026 mới nhất, ngày 13-6
13/06/2026 10:24
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Lê Vinh
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ANTD.VN - Cập nhật thứ hạng ở các bảng đã thi đấu của World Cup 2026, tính đến ngày 13-6.
Xếp hạng bảng A sau lượt trận mở màn World Cup 2026
Xếp hạng bảng B sau lượt trận đầu tiên World Cup 2026
Xếp hạng bảng D sau lượt trận đầu tiên World Cup 2026
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Từ khóa:
#World Cup 2026
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