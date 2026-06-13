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Xếp hạng các bảng World Cup 2026 mới nhất, ngày 13-6

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Lê Vinh

ANTD.VN - Cập nhật thứ hạng ở các bảng đã thi đấu của World Cup 2026, tính đến ngày 13-6.

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Xếp hạng bảng A sau lượt trận mở màn World Cup 2026
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Xếp hạng bảng B sau lượt trận đầu tiên World Cup 2026
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Xếp hạng bảng D sau lượt trận đầu tiên World Cup 2026

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Từ khóa:

#World Cup 2026

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