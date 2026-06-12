Tội phạm mạng lợi dụng người hâm mộ World Cup để thực hiện các chiêu trò lừa đảo

ANTD.VN - Tội phạm mạng đang lợi dụng World Cup 2026 để tung các chiêu trò lừa đảo và đánh cắp thông tin, FortiGuard Labs, bộ phận nghiên cứu của Công ty an ninh mạng Fortinet (Mỹ) cảnh báo.

Các cửa hàng trưng bày cờ, áo bóng đá và biểu ngữ World Cup tại quận Queens, thành phố New York, Mỹ

Báo cáo mới nhất từ FortiGuard Labs cho thấy, cơ sở hạ tầng tội phạm mạng "ăn theo" World Cup đã gia tăng hoạt động, đặc biệt khi giải đấu bắt đầu các trận đầu tiên sau lễ khai mạc.

Từ tháng 1-2026 đến tháng 5-2026, hơn 13.000 tên miền mới theo chủ đề World Cup đã được đăng ký.

Khoảng 8,8% trong số các tên miền này được xác định là độc hại hoặc đáng ngờ thông qua phân tích mẫu và hoạt động lừa đảo, lạm dụng thương hiệu FIFA cũng như thuật ngữ liên quan đến bán vé, dịch vụ phát trực tuyến, nền tảng cá cược và dịch vụ khách sạn.

Các đối tượng tấn công đã tạo ra hàng trăm trang web giả mạo nhìn "có vẻ hợp pháp" để lấy lòng tin của người hâm mộ trong vài giây khi họ tìm kiếm vé, các lựa chọn bán lại, phát trực tiếp trận đấu, gói du lịch hay hàng chính hãng liên quan đến World Cup.

Trong số đó nổi bật là các trang web lừa đảo và bán vé giả, các vụ lừa đảo bán lại, cửa hàng bán hàng giả, ứng dụng cá cược và phát trực tuyến độc hại, tài khoản mạo danh, lời mời làm việc giả mạo, lừa đảo tiền điện tử và thông tin đăng nhập bị lộ liên quan đến phần mềm độc hại hoặc các vụ vi phạm bảo mật.

Các vụ lừa đảo bán vé giả là một trong những thủ đoạn lừa đảo phổ biến nhất vì tình trạng khan hiếm. Người hâm mộ không thể mua được vé qua các kênh chính thức thường chuyển sang các trang web bán lại, các nhóm mạng xã hội, kênh Telegram, quảng cáo tìm kiếm hoặc các chợ giao dịch trực tiếp giữa người bán và người mua.

Các đối tượng lợi dụng sự khan hiếm để quảng bá các chương trình giảm giá giả mạo có thời hạn để gây áp lực buộc nạn nhân đưa ra quyết định nhanh chóng.

Báo cáo cũng ghi nhận các vụ lừa đảo vé được quảng cáo trên các diễn đàn ngầm và kênh Telegram. Nhóm lừa đảo đã kết hợp combo vé giả kết hợp với các gói vé máy bay và khách sạn giả mạo để khách cảm thấy thuận tiện và "có vẻ đáng tin cậy hơn".

FortiGuard Labs cũng đã xác định hơn 1.700 tài khoản và kênh nghi ngờ mạo danh FIFA trên các nền tảng mạng xã hội và nhắn tin. Gần 90% trong số này xảy ra trên Facebook và Instagram.

World Cup cũng tạo ra nhu cầu về lao động thời vụ, nhà thầu, nhân viên phục vụ, nhân viên hậu cần, hỗ trợ truyền thông và các vị trí chuyên biệt cho sự kiện. Các đối tượng lừa đảo cũng nhắm vào mục tiêu hấp dẫn này.

Nhóm lừa đảo âm mưu đánh cắp thông tin đăng nhập đã sử dụng các quảng cáo tuyển dụng giả mạo liên quan đến FIFA và các bài đăng tuyển dụng của nhà tài trợ.

Thủ đoạn của bọn chúng là đã gửi lời mời tham dự sự kiện trên lịch và hướng nạn nhân đến các trang web lừa đảo có trang đăng nhập Google giả mạo. Khi nạn nhân nhập thông tin đăng nhập, họ nhận được một thông báo lỗi chung, và chúng thu thập thông tin của họ.

Báo cáo cũng tìm thấy bằng chứng về hoạt động liên quan đến FIFA trong dữ liệu đo từ xa của phần mềm đánh cắp thông tin.

FortiGuard Labs đã phát hiện hơn 4.600 URL liên quan đến FIFA trong nhật ký phần mềm đánh cắp thông tin. Ngoài ra, nghiên cứu còn phát hiện hơn 260 thông tin đăng nhập của nhân viên FIFA và hơn 270.000 thông tin đăng nhập của người dùng và người hâm mộ truy cập các trang web liên quan đến FIFA trong dữ liệu nhật ký phần mềm đánh cắp thông tin dựa trên dấu phân cách.

Công ty này cũng tìm thấy hơn 1.500 hồ sơ tài khoản nhân viên và tổ chức liên quan đến FIFA trong các bộ dữ liệu bị rò rỉ trước đây.

Điều này không có nghĩa là tất cả các tài khoản bị lộ đều đang hoạt động hoặc đang bị khai thác. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, các tác nhân đe dọa hiện đã có quyền truy cập vào dữ liệu có thể tạo điều kiện cho việc tấn công điền thông tin đăng nhập, chiếm đoạt tài khoản, lừa đảo có chủ đích, mạo danh và gian lận.

Báo cáo khuyến nghị các tổ chức trong lĩnh vực thể thao, du lịch, khách sạn, truyền thông, bán lẻ, tài chính, chính phủ, vận tải và cơ sở hạ tầng trọng yếu cần chú trọng phòng ngừa nghiêm ngặt trong các sự kiện toàn cầu quan trọng.

Các nhóm bảo mật cần giám sát các tên miền giả mạo, mạo danh thương hiệu, quảng cáo độc hại, hồ sơ mạng xã hội giả mạo và rò rỉ thông tin đăng nhập liên quan đến nhân viên, đối tác và khách hàng.

Ngoài ra, cần đánh giá các biện pháp bảo vệ chống lừa đảo trực tuyến, phần mềm độc hại, đánh cắp thông tin đăng nhập và chiếm đoạt tài khoản.