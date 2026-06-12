ANTD.VN - Đội tuyển Mexico có màn khởi đầu như mơ tại World Cup 2026 khi đánh bại Nam Phi 2-0 trên sân Azteca. Tuy nhiên, chiến thắng của đội chủ nhà còn có vết gợn lớn bởi cơn "mưa thẻ đỏ" hiếm thấy trong một trận khai mạc World Cup.

Bầu không khí trên sân Azteca trở nên cuồng nhiệt ngay từ trước giờ bóng lăn, khi hơn 80.000 khán giả phủ kín các khán đài trong sắc xanh truyền thống của đội chủ nhà.

Ba thẻ đỏ xuất hiện ngay trận mở màn World Cup 2026

Sự cổ vũ cuồng nhiệt ấy nhanh chóng được đền đáp. Julian Quinones mở tỉ số cho Mexico và ghi bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 ở ngay phút thứ 9.

Mọi hy vọng lật ngược tình thế của đại diện châu Phi gần như chấm dứt ngay đầu hiệp hai. Phút 49, tiền vệ Sphephelo Sithole bị truất quyền thi đấu trực tiếp sau tình huống phạm lỗi với Brian Gutierrez ngay sát vòng cấm. Trọng tài xác định cầu thủ Mexico đang có cơ hội đối mặt thủ môn nên không ngần ngại rút thẻ đỏ.

Chơi thiếu người khiến Nam Phi càng gặp nhiều áp lực trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà. Họ thủng lưới bàn thứ 2 ở phút 67 bởi pha đánh đầu chính xác của Raul Jimenez.

Tình hình càng trở nên tồi tệ với Nam Phi ở những phút cuối trận. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài người Brazil Wilton Pereira Sampaio quyết định rút thẻ đỏ đối với Themba Zwane vì hành vi đánh vào mặt Roberto Alvarado.

Đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 2006 xuất hiện một đội tuyển nhận hai thẻ đỏ trong cùng một trận đấu. Tại giải năm đó, Hà Lan và Bồ Đào Nha từng mỗi đội mất hai cầu thủ trong trận đấu nổi tiếng được gọi là "trận chiến Nuremberg".

Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với hai chiếc thẻ đỏ dành cho Nam Phi thì kịch tính tiếp tục xuất hiện trong thời gian bù giờ.

Trung vệ Cesar Montes của Mexico nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một tình huống phạm lỗi quyết liệt, khiến đội chủ nhà cũng phải kết thúc trận đấu với 10 người.

Chiếc thẻ của Montes đồng thời nâng tổng số thẻ đỏ lên con số 3, nhiều nhất trong lịch sử các trận khai mạc World Cup. Để thấy về mức độ "nghiêm trọng" của nó, người hâm mộ cần nhớ trong toàn bộ kỳ World Cup 2022, các trọng tài cũng chỉ rút ra 4 thẻ đỏ.

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