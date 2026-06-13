Trọng tài Singapore bắt trận chung kết Cúp quốc gia Ninh Bình gặp Công an TP.HCM

ANTD.VN - Hai ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở trận play-off, bộ đôi trọng tài người Singapore sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ điều hành chung kết Cúp quốc gia giữa chủ nhà Ninh Bình và Công an TP.HCM chiều 14-6.

Trận chung kết Cúp Quốc gia 2025/26 giữa Ninh Bình FC và Công an TP.HCM sẽ diễn ra lúc 18h ngày 14-6 trên sân Ninh Bình.

Không chỉ xác định chủ nhân cúp vàng cùng phần thưởng 2 tỉ đồng, đội vô địch Cúp quốc gia còn đại diện Việt Nam tham dự Cúp C1 Đông Nam Á mùa tới - điều mà cả Ninh Bình và Công an TP.HCM đều tham vọng có được.

Trọng tài Singapore sẽ bắt trận chung kết Cúp quốc gia Ninh Bình gặp Công an TP.HCM chiều 14-6

Trước tính chất quan trọng của trận đấu, ban tổ chức quyết định sử dụng hai trọng tài người Singapore.

Theo đó, ông Muhammad Taqi sẽ đảm nhiệm vai trò trọng tài chính, trong khi đồng hương Ahmad A'Qashah phụ trách phòng VAR.

Đây cũng là hai trọng tài vừa hoàn thành nhiệm vụ ở trận play-off giữa Bắc Ninh và PVF-CAND hôm 12-6. Trận này, hai tay còi Singapore đã phối hợp rất tốt khi tham khảo VAR và chính xác trong quyết định cho Bắc Ninh hưởng 11m.

Muhammad Taqi là một trong những trọng tài hàng đầu của Singapore. Ông trở thành trọng tài FIFA từ năm 2012, từng làm nhiệm vụ tại AFC Asian Cup, FIFA U17 World Cup, FIFA U20 World Cup và đặc biệt góp mặt trong đội ngũ trọng tài VAR tại FIFA World Cup 2022 ở Qatar.

Trong khi đó, Ahmad A'Qashah được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2013. Ông đã điều hành nhiều trận đấu tại AFC Champions League, AFC Cup, vòng loại Asian Cup cũng như các trận đấu quốc tế cấp đội tuyển quốc gia.