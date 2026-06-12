ANTD.VN - World Cup 2026 còn chưa bước vào giai đoạn quyết định nhưng đội tuyển Anh đã phải đối diện một đối thủ đặc biệt: thời tiết khắc nghiệt tại Bắc Mỹ.

Theo Sun Sport, các chuyên gia khí tượng đang đưa ra những cảnh báo đáng lo ngại, về khả năng xuất hiện hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan trong thời gian diễn World Cup 2026. Từ nắng nóng gay gắt, độ ẩm cao đến giông bão, lũ quét, lốc xoáy và những đợt gió mạnh nguy hiểm, tất cả đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chuyên môn cũng như lịch thi đấu của kỳ Mundial năm nay.

Tuyển Anh đối mặt hiểm họa thời tiết tại World Cup 2026

Nguyên nhân được cho là đến từ hiện tượng El Nino cường độ mạnh, được nhiều nhà khoa học ví như "Godzilla El Nino" bởi mức độ tác động được dự báo nghiêm trọng hơn đáng kể so với các chu kỳ trước đây.

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Những cảnh báo này đặc biệt khiến tuyển Anh phải quan tâm. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ đóng quân dài hạn tại Kansas City, địa điểm nằm trong khu vực nổi tiếng mang tên "Tornado Alley" - vùng thường xuyên hứng chịu các trận lốc xoáy dữ dội nhất nước Mỹ. Ngay trong tuần này, chính quyền địa phương đã phải phát đi cảnh báo lốc xoáy khi hệ thống giông mạnh quét qua khu vực.

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Tiến sĩ Daniel Swain, chuyên gia khí hậu thuộc Đại học California, cho rằng nhiệt độ đại dương toàn cầu tăng cao đang khiến các mô hình thời tiết ngày càng khó dự đoán. Trong khi đó, Giáo sư Adam Scaife, người đứng đầu bộ phận Dự báo dài hạn của Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), nhận định thế giới có thể sắp chứng kiến một trong những đợt El Nino mạnh nhất từng được ghi nhận.

Trận đấu giao hữu cuối cùng của ĐT Anh gặp Costa Rica tại Florida đã bị hoãn một giờ bởi cơn bão nhiệt đới gây ngập lụt SVĐ

Thực tế, tuyển Anh đã sớm cảm nhận được những khó khăn do thời tiết mang lại. Trận giao hữu cuối cùng trước World Cup gặp Costa Rica từng phải lùi giờ thi đấu hơn một giờ đồng hồ vì mưa lớn, sấm sét và mặt sân bị ngập nước. Các cầu thủ buộc phải chờ đợi trong phòng thay đồ trước khi được phép ra sân.

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Khi chuyển tới đại bản doanh ở Kansas, các thành viên đội tuyển Anh sẽ được phổ biến quy trình ứng phó trong trường hợp xảy ra lốc xoáy. Dù vậy, bầu không khí trong nội bộ đội bóng vẫn khá bình tĩnh.

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Theo một nguồn tin thân cận, các cầu thủ đang tập trung hoàn toàn vào chuyên môn và sẵn sàng tuân thủ mọi hướng dẫn an toàn. Việc tìm hiểu cách đối phó với lốc xoáy được xem là điều bình thường đối với những người sinh sống tại khu vực miền Trung nước Mỹ.

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Tuy nhiên, nỗi lo không chỉ dừng lại ở các cơn lốc xoáy. Nhiều chuyên gia còn cảnh báo nguy cơ xuất hiện bão Derecho - dạng bão gió thẳng cực mạnh có thể đạt tốc độ trên 160 km/h. Hiện tượng này thường đi kèm mưa lớn, sét liên tục và nguy cơ ngập lụt trên diện rộng.

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Theo quy định tại Mỹ, bất kỳ trận đấu thể thao nào cũng phải tạm dừng nếu phát hiện sét trong phạm vi khoảng 13 km quanh sân vận động. Trọng tài sẽ cho tạm nghỉ ít nhất 30 phút và thời gian chờ sẽ được tính lại từ đầu nếu tiếp tục xuất hiện sét. Quy định này khiến nguy cơ gián đoạn hoặc hoãn các trận đấu tại World Cup 2026 trở nên hoàn toàn có thể xảy ra.

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Với 104 trận đấu diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, Canada và Mexico, chỉ cần một số địa điểm bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan cũng đủ tạo ra những xáo trộn lớn đối với lịch trình của giải đấu.

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Bên cạnh đó, nền nhiệt cao cùng độ ẩm lớn được dự báo sẽ tác động đáng kể đến thể lực và tốc độ thi đấu của các cầu thủ. Nhiều chuyên gia cho rằng các đại diện Nam Mỹ, vốn quen với điều kiện khí hậu nóng ẩm, có thể thích nghi tốt hơn so với các đội bóng châu Âu, trong đó có tuyển Anh.

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Vì thế, hành trình chinh phục World Cup 2026 của thầy trò Thomas Tuchel có thể không chỉ là cuộc cạnh tranh với những ứng viên hàng đầu thế giới. Trước khi nghĩ tới chức vô địch, Tam sư còn phải chuẩn bị cho cuộc chiến cam go với những biến động khó lường của thiên nhiên.

ĐT Anh nằm ở bảng L World Cup năm nay và sẽ đá trận ra quân với Croatia vào 3h sáng 18-6, giờ Việt Nam.