World Cup 2026 và 6 “cây sào” cao 2 mét trở lên

ANTD.VN - Bóng đá hiện đại ngày càng đề cao tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý trong không gian hẹp. Tuy nhiên, chiều cao vẫn là một lợi thế đặc biệt mà không phải cầu thủ nào cũng sở hữu. Tại World Cup 2026, nhiều gương mặt nổi bật không chỉ gây chú ý bởi chuyên môn mà còn bởi thể hình vượt trội, với chiều cao từ 2 mét trở lên.

1. Florian Wiegele (Áo) - 2m05

Dẫn đầu danh sách là thủ môn Florian Wiegele của đội tuyển Áo với chiều cao lên tới 2m05. “Người gác đền” đang khoác áo Viktoria Plzen không chỉ là cầu thủ cao nhất tại World Cup 2026 mà còn thiết lập cột mốc mới trong lịch sử giải đấu. Anh vượt qua kỷ lục trước đó của thủ môn người Hà Lan Andries Noppert, người từng dự World Cup với chiều cao 2m03. Với vóc dáng đồ sộ và sải tay cực dài, Wiegele mang đến cảm giác gần như che kín khung thành. Trong những trận đấu căng thẳng, đặc biệt là các vòng knock-out hoặc loạt sút luân lưu, thủ thành người Áo chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý.

2. Stjepan Radeljic (Bosnia & Herzegovina) - 2m01

Sở hữu chiều cao 2m01, trung vệ Stjepan Radeljic là điểm tựa quan trọng nơi hàng phòng ngự Bosnia & Herzegovina. Cầu thủ thuộc biên chế Rijeka nổi tiếng nhờ khả năng không chiến vượt trội. Những pha bóng bổng luôn là thế mạnh lớn nhất của Radeljic, giúp anh thường xuyên chiếm ưu thế trước các tiền đạo đối phương. Không chỉ hỗ trợ phòng ngự, trung vệ này còn là phương án tấn công hiệu quả trong các tình huống cố định.

3. Alvaro Montero (Colombia) - 2m01

Cùng sở hữu chiều cao 2m01 như Radeljic, Alvaro Montero là một trong những thủ môn có thể hình ấn tượng nhất World Cup 2026. Trong nhiều năm qua, thủ thành người Colombia được đánh giá cao nhờ khả năng làm chủ vòng cấm và xử lý bóng bổng hiệu quả. Chiều cao lý tưởng cùng sải tay dài giúp Montero có lợi thế rõ rệt trong những pha cứu thua cận thành. Đối với Colombia, sự hiện diện của Montero mang lại cảm giác yên tâm cho hàng thủ trong hành trình chinh phục World Cup trên đất Bắc Mỹ.

4. Dan Burn (Anh) - 2m01

Dan Burn là một trong những trường hợp đặc biệt của bóng đá Anh. Sở hữu chiều cao 2m01, trung vệ thuộc biên chế Newcastle United không chỉ mạnh trong phòng ngự mà còn rất nguy hiểm khi tham gia tấn công. Khác với nhiều cầu thủ có thể hình đồ sộ thường bị hạn chế về tốc độ hoặc khả năng xử lý bóng, Burn cho thấy sự thích nghi tốt với môi trường bóng đá hiện đại. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại Premier League giúp anh trở thành lựa chọn đáng tin cậy trong đội hình tuyển Anh. Ở những tình huống phạt góc hay đá phạt cố định, Burn luôn là mục tiêu được các đồng đội hướng tới nhờ khả năng không chiến cực tốt.

5. Sasa Kalajdzic (Áo) - 2m00

Bóng đá hiện đại ngày càng hiếm những trung phong cổ điển cao lớn, nhưng Sasa Kalajdzic vẫn là ngoại lệ. Tiền đạo của tuyển Áo sở hữu chiều cao đúng 2m và là mẫu số 9 điển hình với khả năng làm tường, tì đè và tranh chấp bóng bổng rất hiệu quả. Chỉ cần một quả tạt chính xác hoặc một tình huống cố định thuận lợi, Kalajdzic hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt. Với các hậu vệ đối phương, việc theo kèm chân sút này trong vòng cấm luôn là thử thách không hề đơn giản.

6. Mike Penders (Bỉ) - 2m00

Khép lại danh sách là thủ môn trẻ Mike Penders của đội tuyển Bỉ. Ở tuổi 20, Penders đã sở hữu chiều cao 2m cùng tiềm năng phát triển rất lớn. Thủ thành đang thi đấu cho Strasbourg được xem là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá châu Âu ở vị trí “người gác đền”. Điểm mạnh của Penders không chỉ nằm ở thể hình lý tưởng mà còn ở khả năng chơi chân, điều ngày càng trở nên quan trọng trong bóng đá hiện đại. Dù chưa đạt tới vị thế của Thibaut Courtois, thủ môn trẻ này đang được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt kế cận xứng đáng cho khung thành đội tuyển Bỉ trong tương lai.