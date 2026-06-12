Son Heung-min đi vào lịch sử World Cup, Hàn Quốc thắng ngược CH Séc đầy cảm xúc

ANTD.VN - Trận ra quân bảng A World Cup 2026 của đội tuyển Hàn Quốc đã diễn ra đầy cảm xúc với chiến thắng ngược 2-1 trước Cộng hòa Séc. Ngoài ra, nó còn còn đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của ngôi sao Son Heung-min.

Ở trận Hàn Quốc gặp CH Séc diễn ra lúc 9h00 sáng 12-6 theo giờ Việt Nam, Son Heung-min tiếp tục được HLV Hong Myung-bo trao băng đội trưởng. Việc góp mặt ngay từ đầu giúp Son chính thức cán mốc 4 lần tham dự World Cup, cân bằng thành tích của những tượng đài bóng đá Hàn Quốc.

Son Heung-min (phải) trong trận gặp CH Séc sáng 12-6

Đây là kỳ World Cup thứ tư của cựu sao Tottenham, sau các lần góp mặt vào các năm 2014, 2018 và 2022. Thành tích này đưa Son sánh ngang với HLV Hong Myung-bo, cựu danh thủ Hwang Sun-hong cùng thủ môn huyền thoại Lee Woon-jae - những người trước đó từng giữ kỷ lục 4 lần góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

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Không chỉ ghi dấu ấn bằng cột mốc lịch sử ở World Cup, Son Heung-min còn đang sở hữu hàng loạt thành tích đáng nể trong màu áo đội tuyển quốc gia. Anh hiện là cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử tuyển Hàn Quốc với 143 lần khoác áo đội tuyển.

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Bên cạnh đó, chân sút 33 tuổi đã ghi 54 bàn thắng cho đội tuyển, chỉ còn kém huyền thoại Cha Bum-kun 4 pha lập công trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá xứ kim chi.

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Hwang In-beom gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc

Tại đấu trường World Cup, Son cũng đang đồng sở hữu kỷ lục ghi bàn của Hàn Quốc. Với 3 pha lập công, anh đứng ngang hàng cùng Ahn Jung-hwan và Park Ji-sung trong danh sách những cầu thủ Hàn Quốc ghi nhiều bàn thắng nhất ở các vòng chung kết World Cup.

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Ở trận đấu với CH Séc, HLV Hong Myung-bo tung ra đội hình gần như mạnh nhất với những gương mặt quen thuộc như Kim Min-jae, Hwang In-beom, Lee Kang-in và Lee Jae-sung.

Dù ép sân gần như cả trận, Hàn Quốc lại để thủng lưới trước sau cú đánh đầu ở phút 59 của Ladislav Krejci bên phía Séc. Tuy nhiên, đội bóng xứ sở kim chi đã có màn ngược dòng vô cùng cảm xúc sau đó, thắng lại 2-1 nhờ hai pha lập công của Hwang In-beom (67') và Oh Kyeon-gyu (80').

Son không ghi bàn nhưng Hàn Quốc vẫn giành 3 điểm trọn vẹn

Trận này, Son Heung-min tỏ ra vô duyên, không có bàn thắng hay kiến tạo nào, bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội nguy hiểm. Anh rời sân ở phút 69, không lâu trước khi Hàn Quốc có bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Dù sao, 3 điểm ngày ra quân cũng là kết quả rất thuận lợi của Son Heung-min và đồng đội trước khi phải gặp chủ nhà Mexico ở lượt trận hai, ngày 19-6.

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