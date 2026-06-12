CLB Nam Định xin lỗi sau mùa giải 'trắng' danh hiệu

ANTD.VN - Sở hữu đội hình trị giá hơn 10 triệu euro - đắt nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, song CLB Nam Định đã gây thất vọng ở cả 4 đấu trường góp mặt mùa giải 2025/26.

Tối 11-6, trên sân nhà Thiên Trường, CLB Nam Định dù được đánh giá cao hơn song đã để cho đội khách Công an TP.HCM dẫn 4-0 trước khi thua chung cuộc 2-4 tại bán kết Cúp quốc gia 2025/26.

Với kết quả này, Xuân Son cùng đồng đội nhận giải ba chung cuộc Cúp quốc gia và chính thức khép lại mùa giải 2025/26 có thể nói là thất bại.

CLB Nam Định gửi lời xin lỗi sau một mùa giải gây thất vọng

Ngay sau trận thua Công an TP.HCM, CLB Nam Định đã xin lỗi trên trang facebook chính thức của đội: "Mùa giải 2025/26 kết thúc để lại những tiếc nuối khi toàn đội chưa thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra. CLB Nam Định xin gửi lời xin lỗi chân thành tới những người luôn dõi theo, tin tưởng và kỳ vọng vào chúng tôi trong suốt chặng đường vừa qua".

Đội bóng thành Nam cảm ơn sự ủng hộ cổ vũ của người hâm mộ, đồng thời khẳng định: "Toàn đội sẽ không dừng lại ở những tiếc nuối, mà sẽ biến chúng thành động lực để trở lại mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn và khát khao hơn trong mùa giải 2026/27".

Trở lại giai đoạn đầu mùa, Nam Định - nhà vô địch V-League hai mùa gần nhất là cái tên gây chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng khi đưa về dạn ngoại binh chất lượng, nâng tổng giá trị đội hình lên hơn 10 triệu euro - đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Xuân Son cùng đồng đội nhận về sự kỳ vọng rất lớn của không chỉ cổ động viên nhà mà còn đông đảo người hâm mộ Việt Nam, khi đây là đại diện tham dự hai giải cúp quốc tế, bên cạnh hai sân chơi quốc nội.

Thế nhưng chung cuộc, Nam Định sớm bị loại từ vòng bảng C2 châu Á (9 điểm/6 trận, xếp hạng 3/4 bảng F), dừng chân bán kết C1 Đông Nam Á (thua Selangor của Malaysia 1-4 sau hai lượt trận), xếp hạng 6/14 V-League và đồng hạng ba Cúp quốc gia.