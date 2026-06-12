Đang nghỉ mát cùng bạn gái, trung vệ Argentina được gọi dự World Cup gấp

ANTD.VN - Trung vệ Marcos Senesi vừa trải qua một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp, khi bất ngờ nhận cuộc gọi từ HLV Lionel Scaloni, thông báo anh được triệu tập lên đội tuyển Argentina tham dự World Cup 2026.

Tin vui đến với trung vệ đang khoác áo Bournemouth trong lúc anh tận hưởng kỳ nghỉ bên bạn gái. Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Senesi không giấu nổi sự xúc động khi nhận thông báo từ ban huấn luyện tuyển Argentina. Cầu thủ 29 tuổi lập tức ôm chầm lấy bạn gái, nhảy cẫng ăn mừng trong niềm hạnh phúc tột độ.

Camera khi lại khoảnh khắc vỡ òa của Marcos Senesi và bạn gái

Cơ hội đến với Senesi sau khi trung vệ Leonardo Balerdi dính chấn thương bắp chân phải trong tuần trước, buộc phải rút lui khỏi danh sách tham dự World Cup 2026.

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Dù chưa phải cái tên thường xuyên xuất hiện trong đội hình Argentina, Senesi vẫn được đánh giá cao nhờ phong độ ổn định trong màu áo Bournemouth. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã có 3 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đang nghỉ mát cùng bạn gái xinh đẹp, trung vệ Argentina được gọi dự World Cup gấp

Mùa giải 2025/26 chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của trung vệ sinh năm 1997. Anh chỉ bỏ lỡ duy nhất một trận đấu tại Ngoại hạng Anh, góp công lớn giúp Bournemouth tạo nên bất ngờ khi cán đích ở vị trí thứ 6 và lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự Europa League.

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Không chỉ nhận tin vui từ đội tuyển quốc gia, tương lai cấp CLB của Senesi cũng đang mở ra chương mới. Trung vệ người Argentina được cho là sẽ gia nhập Tottenham theo dạng chuyển nhượng tự do khi hợp đồng với Bournemouth đáo hạn vào ngày 30-6 tới.

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Đối với Senesi, World Cup 2026 là cơ hội quý giá để khẳng định bản thân trong màu áo đội tuyển đương kim vô địch thế giới. Dù được gọi bổ sung vào phút chót, anh vẫn có thể trở thành phương án quan trọng nơi hàng thủ của HLV Scaloni trong hành trình bảo vệ cúp vàng.

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Argentina sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc chạm trán Algeria lúc 8h00 ngày 17-6. Sau đó, nhà đương kim vô địch lần lượt gặp Áo vào ngày 23-6 và Jordan vào ngày 28-6 ở vòng bảng.

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Với Marcos Senesi, từ một kỳ nghỉ hè bình thường đến tấm vé dự World Cup chỉ cách nhau một cuộc điện thoại. Và đó chắc chắn là cuộc gọi mà anh sẽ không bao giờ quên.