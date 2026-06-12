Tiền đạo Mexico ghi bàn đầu tiên, đi vào lịch sử World Cup

ANTD.VN - Tiền đạo Julian Quinones của đội tuyển Mexico trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại World Cup 2026, mở màn cho giải đấu bằng pha lập công mang ý nghĩa lịch sử.

Trong bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Azteca với hơn 80.000 khán giả, chân sút 29 tuổi - Vua phá lưới Saudi Pro League đã mang đến khoảnh khắc bùng nổ cho người hâm mộ chủ nhà, khi sớm đưa Mexico vượt lên dẫn trước Nam Phi ở trận khai mạc.

Julian Quinones ghi bàn đầu tiên, đi vào lịch sử World Cup

Bàn thắng được ghi ở phút thứ 9, thời điểm Mexico liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Xuất phát từ một tình huống triển khai bóng thiếu chính xác của Nam Phi, đội chủ nhà nhanh chóng tận dụng cơ hội để tổ chức pressing. Tiền vệ Erik Lira là người tạo ra bước ngoặt khi gây áp lực quyết liệt, khiến hàng thủ đại diện châu Phi lúng túng và để mất bóng.

Cơ hội đến với Julian Quinones trong tư thế thuận lợi, anh tung cú dứt điểm chân phải đầy quyết đoán, không cho thủ môn Nam Phi bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Không chỉ giúp Mexico tạo lợi thế sớm, bàn thắng của Quinones còn mang giá trị đặc biệt khi trở thành pha lập công đầu tiên của World Cup 2026.​

Theo thống kê, đây cũng là bàn thắng xuất hiện sớm nhất trong một trận khai mạc World Cup kể từ năm 2006.​

Với pha lập công vào lưới Nam Phi, Julian Quinones chính thức ghi tên mình vào danh sách những cầu thủ "mở hàng" cho các kỳ World Cup.

Khoảnh khắc ấy càng trở nên ý nghĩa hơn khi diễn ra trên sân Azteca, nơi từng chứng kiến những dấu mốc bất tử của Pele, Diego Maradona và nhiều huyền thoại bóng đá thế giới.

Trong ngày World Cup trở lại Mexico, một cầu thủ chủ nhà tạo nên bàn thắng đầu tiên của giải, trước khi Raul Jimenez ghi bàn khác ở giữa hiệp 2 ấn định tỉ số 2-0, mang đến khởi đầu như mơ cho đội bóng có biệt danh El Tri.