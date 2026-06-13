Chủ nhà Canada vất vả giành điểm số đầu tiên ở World Cup

ANTD.VN - Đội tuyển Canada đã tránh được thất bại ngay trong ngày ra quân World Cup 2026, khi cầm hòa Bosnia & Herzegovina 1-1 trong trận đấu giàu cảm xúc trên sân BMO Field rạng sáng 13-6. Quan trọng hơn, kết quả này còn giúp đội chủ nhà giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự các vòng chung kết World Cup.

Với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm tìm kiếm chiến thắng lịch sử, Canada nhập cuộc đầy hứng khởi. Tuy nhiên, Bosnia & Herzegovina mới là đội kiểm soát thế trận và gây sức ép tốt hơn.

Phút 21, Bosnia & Herzegovina được hưởng phạt góc và tổ chức dàn xếp hiệu quả. Sead Kolasinac đánh đầu chuyền bóng ở cột gần trước khi Jovo Lukic xuất hiện đúng lúc, đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Maxime Crepeau, đưa Bosnia vượt lên dẫn trước.

Cyle Larin gỡ hòa cho Canada

Bàn thua khiến Canada buộc phải đẩy cao đội hình. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng đội chủ nhà gặp không ít khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ. Oluwaseyi rồi Jonathan David lần lượt có cơ hội nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng trước khi hiệp một khép lại.

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Sau giờ nghỉ, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều với hàng loạt tình huống ăn miếng trả miếng. Khi sự sốt ruột bắt đầu xuất hiện trên các khán đài, HLV Canada đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt. Phút 76, Cyle Larin được tung vào sân thay Oluwaseyi. Chỉ hai phút sau, tiền đạo giàu kinh nghiệm này đã để lại dấu ấn.

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Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Larin xoay người tung cú vô-lê đầy uy lực, không cho thủ môn Bosnia cơ hội cản phá, gỡ hòa 1-1 trong sự bùng nổ của hàng chục nghìn khán giả trên sân BMO Field.

Canada lần đầu tiên có điểm ở một VCK World Cup

Những phút cuối chứng kiến sức ép khủng khiếp từ phía Canada. Đội chủ nhà liên tục dồn ép với hy vọng hoàn tất màn ngược dòng. Thậm chí ở phút bù giờ thứ 6, Larin đã ở rất gần bàn thắng thứ hai nhưng pha dứt điểm cận thành của anh bị Muharemovic lăn xả cứu thua ngay trước khung thành.

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Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại trận hòa đầy cảm xúc. Dù chưa thể có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup, Canada vẫn có quyền hài lòng khi lần đầu tiên giành được điểm số tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

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Kết quả này giúp đội chủ nhà duy trì hy vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp trước cuộc chạm trán Qatar ở lượt trận tiếp theo. Trong khi đó, Bosnia & Herzegovina sẽ bước vào trận đấu quan trọng với Thụy Sĩ với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải.