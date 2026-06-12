Người hùng World Cup của Hàn Quốc từng sút tung lưới U23 Việt Nam

ANTD.VN - Đội tuyển Hàn Quốc đã có màn ra quân đầy cảm xúc tại World Cup 2026 khi lội ngược dòng đánh bại CH Séc với tỉ số 2-1. Trong chiến thắng của đại diện châu Á, cái tên nổi bật nhất không phải đội trưởng Son Heung-min mà là Hwang In-beom - tiền vệ trực tiếp đặt dấu ấn vào cả hai bàn thắng của đội nhà.

Hwang In-beom tỏa sáng tại World Cup 2026, từng ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam



Trước CH Séc, Hàn Quốc gặp không ít khó khăn khi bị đối phương chọc thủng lưới trước. Trong thế trận buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, Hwang In-beom đã lên tiếng đúng lúc.

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Phút 67, sau pha phối hợp với Lee Kang-in, tiền vệ sinh năm 1996 xử lý khéo léo trong vòng cấm, vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm chuẩn xác, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

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Không dừng lại ở đó, đến phút 80, ngôi sao đang khoác áo Feyenoord tiếp tục tạo dấu ấn bằng đường căng ngang thuận lợi để Oh Kyeon-gyu đệm bóng ghi bàn, hoàn tất màn ngược dòng cho đội tuyển Hàn Quốc.

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Một bàn thắng cùng một pha kiến tạo giúp Hwang In-beom trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận và là nhân tố quan trọng nhất trong chiến thắng ngày ra quân của đội bóng xứ kim chi.

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Đối với người hâm mộ Việt Nam, Hwang In-beom không phải cái tên xa lạ. Năm 2017, khi vòng loại Giải U23 châu Á 2018 được tổ chức tại Việt Nam, tiền vệ này là một trong những gương mặt đáng chú ý của U23 Hàn Quốc.

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Trong cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, Hwang In-beom chính là người ghi bàn quyết định giúp đội khách giành chiến thắng 2-1. Bàn thắng còn lại của Hàn Quốc được ghi trước đó, trong khi Nguyễn Công Phượng là tác giả pha lập công duy nhất cho đội chủ nhà.

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Trận thua ấy khiến U23 Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ mạnh nhất bảng. Tuy nhiên, với cá nhân Hwang In-beom, đó lại là một trong những dấu mốc đầu tiên trên hành trình vươn ra sân khấu bóng đá quốc tế.

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Gần 9 năm sau, tiền vệ này đã phát triển thành một trong những trụ cột quan trọng nhất của đội tuyển Hàn Quốc. Màn trình diễn trước CH Séc không chỉ giúp Hàn Quốc giành trọn 3 điểm mà còn đưa Hwang In-beom vào lịch sử bóng đá nước nhà.

Theo thống kê, tiền vệ của Feyenoord trở thành cầu thủ Hàn Quốc thứ ba ghi được cả bàn thắng lẫn kiến tạo trong cùng một trận đấu tại vòng chung kết World Cup. Trước anh, chỉ có hai huyền thoại của bóng đá xứ kim chi là Choi Soon-ho tại World Cup 1986 và Hong Myung-bo tại World Cup 1994 từng làm được điều tương tự.

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