Siêu máy tính dự đoán kết quả trận tâm điểm Brazil vs Morocco

ANTD.VN - Trận đấu giữa Brazil và Morocco tại bảng C World Cup 2026 lúc 5h sáng 14-6 được xem là một trong những màn so tài đáng chú ý nhất vòng bảng. Trước giờ bóng lăn, siêu máy tính Opta đã đưa ra dự đoán cho thấy Selecao là đội nắm lợi thế lớn hơn, dù khoảng cách giữa hai bên không thực sự vượt trội.

Dựa trên 25.000 lần mô phỏng khác nhau, Opta đánh giá khả năng giành chiến thắng của Brazil lên tới 57,7%. Trong khi đó, Morocco được trao 18,8% cơ hội tạo nên bất ngờ, còn khả năng trận đấu kết thúc với tỉ số hòa là 23,5%.

Siêu máy tính Opta dự đoán Brazil thắng Morocco

Những con số này được xây dựng từ hàng loạt dữ liệu chuyên sâu, bao gồm phong độ gần đây, chất lượng đội hình, kết quả đối đầu, thành tích thi đấu quốc tế cũng như nhiều chỉ số thống kê khác.

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Brazil bước vào World Cup 2026 với quyết tâm chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài từ năm 2002. Đây cũng là lần thứ 23 liên tiếp Selecao góp mặt ở vòng chung kết, tiếp tục duy trì vị thế là đội tuyển duy nhất tham dự mọi kỳ World Cup kể từ ngày giải đấu ra đời.

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Dù vậy, hành trình vòng loại của đội bóng vàng xanh không thật sự thuyết phục khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 khu vực Nam Mỹ. Sự xuất hiện của Carlo Ancelotti trên băng ghế huấn luyện vì thế mang theo rất nhiều kỳ vọng. Nhà cầm quân người Italia đi vào lịch sử khi trở thành HLV nước ngoài đầu tiên dẫn dắt Brazil tại một kỳ World Cup.

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Trên hàng công, Raphinha được xem là niềm hy vọng lớn nhất của Selecao. Ngôi sao thuộc biên chế Barcelona ghi 5 bàn và có 2 pha kiến tạo ở vòng loại World Cup, đồng thời khép lại mùa giải 2025/26 với thành tích 21 bàn thắng cùng 7 đường kiến tạo trên mọi đấu trường.

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Trong khi đó, Neymar vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương. Dẫu vậy, Brazil vẫn sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng đủ khả năng tạo đột biến và hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

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Bên kia chiến tuyến, Morocco tiếp tục được đánh giá là một trong những "ngựa ô" đáng gờm nhất của giải đấu. Sau kỳ tích vào bán kết World Cup 2022, đại diện châu Phi không hề cho thấy dấu hiệu chững lại.

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Morocco là đội tuyển duy nhất toàn thắng cả 8 trận ở vòng loại khu vực, qua đó khẳng định vị thế của một thế lực mới của bóng đá châu Phi. Đội hình hiện tại vẫn sở hữu nhiều gương mặt nổi bật như Achraf Hakimi, Brahim Diaz hay Ayoub El Kaabi.

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Ngoài ra, Ismael Saibari đang nổi lên như một trong những cầu thủ đáng xem nhất của Morocco sau mùa giải bùng nổ trong màu áo PSV với 19 bàn thắng và 9 pha kiến tạo.

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Tuy nhiên, đại diện Bắc Phi cũng gặp không ít khó khăn về lực lượng. Abde Ezzalzouli và Nayef Aguerd chắc chắn vắng mặt vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Noussair Mazraoui vẫn còn bỏ ngỏ.

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Những tổn thất này phần nào ảnh hưởng tới sức mạnh của Morocco, nhưng đội bóng từng làm rung chuyển World Cup 2022 chắc chắn không dễ chấp nhận vai trò kẻ lót đường.

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Các mô hình dữ liệu đang nghiêng về Brazil, song World Cup luôn là sân khấu của những bất ngờ. Với những gì Morocco đã thể hiện trong những năm gần đây, Selecao nhiều khả năng sẽ phải trải qua 90 phút đầy thử thách nếu muốn có được khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026.