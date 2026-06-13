Tình huống phạt ngược thẻ vàng hiếm thấy ở World Cup

Sáng 13-6, tại trận mở màn bảng D World Cup 2026 giữa chủ Mỹ và Paraguay, từ pha tranh chấp bên ngoài vùng cấm, trọng tài nhận định hậu vệ Tim Ream phạm lỗi nguy hiểm với Almiron. Ngay lập tức, đội trưởng tuyển Mỹ nhận thẻ vàng, còn Paraguay được hưởng đá phạt ở vị trí thuận lợi.

Tuy nhiên, VAR vào cuộc và đề nghị trọng tài xem lại tình huống. Sau khi trực tiếp theo dõi các góc quay trên màn hình bên đường biên, vị vua áo đen đi đến quyết định hoàn toàn trái ngược với nhận định ban đầu.

Almiron bị phạt ngược thẻ vàng sau khi trọng tài cùng VAR xác định cầu thủ này cố ý ăn vạ

Kết quả, thẻ vàng dành cho Tim Ream bị hủy bỏ. Không những vậy, Almiron mới là người phải nhận thẻ vàng vì hành vi ăn vạ. Các pha quay chậm cho thấy hậu vệ tuyển Mỹ gần như không hề chạm vào cầu thủ Paraguay, trong khi Almiron ngã xuống khá "kịch" nhằm kiếm về một quả đá phạt.

Đây là lần hiếm hoi VAR can thiệp để thay đổi hoàn toàn bản chất của một tình huống đá phạt trực tiếp, thay vì chỉ xử lý các lỗi dẫn đến bàn thắng, phạt đền hay thẻ đỏ.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến hài hước cho rằng đây là lời cảnh báo dành cho cầu thủ nổi tiếng với khả năng kiếm lỗi. Nếu VAR tiếp tục được áp dụng quyết liệt theo cách này, các pha ngã vờ có thể sẽ phải trả giá bằng những tấm thẻ vàng thay vì mang lại lợi thế cho đội nhà.