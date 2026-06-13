Không khí lễ hội tưng bừng ở Mexico - Canada - Mỹ

ANTD.VN - Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026 đã có các lễ khai mạc hoành tráng, đầy màu sắc và cảm xúc, mang tính giải trí văn hóa cao ở cả 3 quốc gia đăng cai Mexico, Canada và Mỹ, thu hút hàng tỷ người theo dõi trên toàn cầu. Bầu không khí cuồng nhiệt từ khán giả tạo nên màn dạo đầu đầy hứa hẹn cho hành trình tranh tài giành cúp vàng vô địch .

Chủ nhà tạo dấu ấn

Sau lượt trận mở màn World Cup 2026, 3 đội đồng chủ nhà Mexico, Canada và Mỹ đều có kết quả tích cực, dù mức độ thuyết phục còn khác nhau. Nếu xếp theo chất lượng chuyên môn sau trận đầu tiên, đội tuyển Mỹ của HLV Mauricio Pochettino tạo ấn tượng mạnh nhất với chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Paraguay. Kế đến là tuyển Mexico khởi đầu thuận lợi khi thắng Nam Phi 2-0 trong trận khai mạc World Cup. Đội tuyển xứ lá phong Canada cũng giành được 1 điểm quý giá khi hòa Bosnia & Herzegovina 1-1 trên sân nhà Toronto.

Lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra tưng bừng tại 3 nước đồng chủ nhà Mexico, Canada và Mỹ

Đội tuyển Mexico đã thi đấu tưng bừng trước đại diện từ lục địa đen Nam Phi ở bảng A. Ở lần thứ 3 ngồi ghế nóng cầm trịch đội tuyển quốc gia, HLV Javier Aguirre dẫn dắt “El Tri” khởi đầu suôn sẻ tại chiến dịch World Cup 2026. Họ kiểm soát trận đấu khá tốt, hàng thủ nhìn chung giữ được sự chắc chắn, hàng công tạo được nhiều cơ hội. Julián Quiñones ghi bàn mở tỷ số sớm, còn Raúl Jiménez ấn định chiến thắng ở hiệp 2 giúp đội tuyển giành trọn 3 điểm và mở ra cánh cửa vào vòng knock-out. Trước một Nam Phi chơi dưới sức và chỉ còn 9 người, Mexico lẽ ra có thể thắng đậm hơn. Đây chưa phải màn trình diễn khiến phần còn lại của giải đấu phải e ngại, nhưng điều quan trọng là Mexico khiến hơn 132 triệu người dân bừng vui trong ngày mở màn giải đấu mà Mexico vinh dự trở thành quốc gia đầu tiên đăng cai 3 kỳ World Cup.

Trong trận ra quân, đội tuyển đồng chủ nhà Canada thi đấu khá khó khăn trước đối thủ Bosnia & Herzegovina ở bảng B. Canada chơi lấn lướt, kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó trong khâu dứt điểm. Họ bị dẫn trước ở hiệp 1 song may mắn không bị sụp đổ tâm lý sau bàn thua. Sang hiệp 2, nhà cầm quân người Mỹ Jesse Marsch (từng dẫn dắt Canada đến bán kết Copa America 2024) chỉ đạo các cầu thủ dâng lên tìm bàn gỡ và được tưởng thưởng sau bao nỗ lực bằng bàn gỡ hòa phút 78 của Cyle Larin. Điểm tích cực của tuyển Canada trong trận đầu tiên là khả năng tạo cơ hội khá tốt, tinh thần chiến đấu được duy trì cả trận. Tuy nhiên muốn lọt vào vòng 32, Canada cần cải thiện hiệu quả tấn công lẫn khả năng tận dụng các tình huống cố định trong 2 trận gặp Qatar và Thụy Sĩ phía trước.

Đội tuyển đồng chủ nhà Mỹ (đăng cai tổng cộng 78 trận World Cup 2026) đã có màn khởi đầu như mơ tại khi đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1 ở lượt trận mở màn bảng D diễn ra tại Los Angeles. HLV Mauricio Pochettino không giấu được sự tự hào và ca ngợi màn trình diễn tuyệt vời của các học trò. Ông nói: “Tôi cực kỳ hạnh phúc và tự hào. Trận đấu đầu tiên luôn rất khó khăn, nhất là khi thi đấu với tư cách chủ nhà World Cup. Chúng tôi đã chơi rất hay và vượt qua được áp lực rất lớn”.

Ba đội tuyển chủ nhà Mexico, Canada và Mỹ đều có kết quả khá tích cực trong trận ra quân tại World Cup 2026 (Ảnh: FIFA)

Người xem có thể hài lòng khi theo dõi trận đấu mà đội tuyển Mỹ thể hiện sức mạnh, giàu năng lượng, tốc độ, cường độ pressing rất cao, khả năng chuyển đổi trạng thái tấn công cực nhanh và hiệu quả bậc nhất. Trước một Paraguay chơi dưới kỳ vọng, trung phong 25 tuổi Folarin Balogun lập cú đúp, thủ lĩnh Christian Pulisic tạo ảnh hưởng lớn trước khi rời sân, còn tiền vệ Gio Reyna ghi bàn chốt hạ. Có cảm giác tuyển Mỹ biết cách kiểm soát bóng tốt hơn hẳn những giải đấu trước, đồng thời đội hình đang sở hữu những tuyển thủ đạt phong độ cao đúng thời điểm được thi đấu World Cup trên sân nhà. Một lo âu thuộc về Christian Pulisic nếu ngôi sao này gặp chấn thương nhẹ hoặc vấn đề thể lực. Dẫu các thử thách thực sự vẫn còn ở phía trước đội bóng của HLV Mauricio Pochettino, song với chiến thắng và 3 điểm đầu tiên đạt được một cách thuyết phục, đội tuyển “The Stars and Stripes” (Sao và Sọc) đã gửi đi thông điệp rằng họ đầy tham vọng tiến sâu ở kỳ World Cup tổ chức trên sân nhà.

Trận nào đáng xem nhất vòng bảng?

Vì là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất từ trước đến nay nên công tác tổ chức là thách thức cực lớn với FIFA và 3 nước đăng cai. Bên cạnh đó, các đội tuyển tham dự lẫn hàng triệu cổ động viên cũng gặp khó khăn không nhỏ về công tác hậu cần, chi phí di chuyển, ăn ở…

Ca sĩ Lisa (BlackPink) trình diễn tại lễ khai mạc World Cup ở Los Angeles (Mỹ)

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có tới 72 trận vòng bảng tại 12 bảng đấu, và thi đấu ở… 17 khung giờ khác nhau. Vòng đấu loại trực tiếp 1/32 có 16 trận thi đấu ở 13 khung giờ khác nhau. Nguyên do là nước Mỹ quá rộng lớn từ bờ Đông sang Tây trải dài qua 4 múi giờ (2 quốc gia đồng đăng cai là Mexico và Canada cũng đều nằm trong 4 múi giờ này). Với khán giả truyền hình ở Việt Nam, trận sớm nhất của World Cup 2026 diễn ra lúc 23h đêm và trận muộn nhất bắt đầu lúc 11h ngày hôm sau.

Người hâm mộ sau khi choáng ngợp trước số lượng trận đấu lẫn giờ thi đấu, nếu không đủ thời gian theo dõi hết thì có thể tập trung sự quan tâm tới một số trận được đánh giá là hấp dẫn nhất vòng bảng như: Brazil - Ma Rốc (14-6), Hà Lan - Nhật Bản (15-6), Bỉ - Ai Cập (16-6), Pháp - Senegal (17-6), Argentina - Algeria (17-6), Anh - Croatia (18-6), Đức - Bờ Biển Ngà (21-6), Argentina - Áo (23-6), Đức - Ecuador (26-6), Pháp - Nauy, Uruguay - Tây Ban Nha (27-6), Colombia - Bồ Đào Nha, Jordan - Argentina (28-6)…