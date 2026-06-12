Mexico phá dớp trận ra quân World Cup bằng chiến thắng trước Nam Phi

ANTD.VN - Đội tuyển Mexico có màn khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại Nam Phi 2-0 trên sân Azteca, giành trọn 3 điểm ở trận mở màn bảng A.

Chiến thắng trước Nam Phi cũng giúp Mexico lần đầu tiên vượt qua lời nguyền trận ra quân tại World Cup. Trước đó, đội bóng có biệt danh El Tri chưa từng thắng trong các trận mở màn, với thành tích 5 thất bại và 2 trận hòa, trong đó có trận hòa chính Nam Phi ở World Cup 2010.

Mexico khởi đầu như mơ

Đêm đáng nhớ của bóng đá Mexico càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trên sân Azteca. Sau quá trình nâng cấp phục vụ World Cup 2026, công trình mang tính biểu tượng này trở thành sân vận động đầu tiên trong lịch sử tổ chức các trận đấu ở ba kỳ World Cup khác nhau.

Trước sự cổ vũ của hơn 80.000 khán giả phủ kín các khán đài, Mexico nhanh chóng áp đặt thế trận và sớm tạo ra khác biệt.

Ngay phút thứ 9, Julian Quinones tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ Nam Phi để tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc, mở tỉ số.

Bàn thắng không chỉ giúp Mexico vượt lên dẫn trước mà còn đưa tiền đạo 29 tuổi đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi bàn đầu tiên tại World Cup 2026.

Mexico phá dớp trận ra quân World Cup bằng chiến thắng 2-0 trước Nam Phi

Theo thống kê, đây cũng là bàn thắng xuất hiện sớm nhất ở một kỳ World Cup kể từ pha lập công của Philipp Lahm cho đội tuyển Đức ở phút thứ 6, trong trận khai mạc World Cup 2006 gặp Costa Rica.

Có bàn dẫn trước từ rất sớm, Mexico chơi tự tin và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Trong khi đó, Nam Phi gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công và không tạo ra được những cơ hội thực sự nguy hiểm.

Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu đến ngay đầu hiệp hai. Phút 49, tiền vệ Sphephelo Sithole bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi với Brian Gutierrez trong tình huống cầu thủ Mexico có cơ hội đối mặt thủ môn.

Sau khi tham khảo các trợ lý, trọng tài người Brazil Wilton Pereira Sampaio quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Sithole.

Chơi thiếu người khiến Nam Phi càng gặp khó khăn trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà.​

Tận dụng lợi thế quân số, Mexico tìm được bàn thắng thứ hai ở giữa hiệp đấu. Từ một pha tấn công bên cánh, Raul Jimenez chọn vị trí chính xác trước khi bật cao đánh đầu cận thành, đánh bại Rowen Williams để nâng tỉ số lên 2-0.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Themba Zwane tiếp tục khiến đội khách lâm vào thế khó sau tình huống va chạm với Roberto Alvarado. Sau khi xem lại băng hình VAR, trọng tài xác định cầu thủ Nam Phi có hành vi đánh nguội và rút thêm một thẻ đỏ trực tiếp.

Đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 2006 xuất hiện một đội tuyển phải nhận hai thẻ đỏ trong cùng một trận đấu tại vòng chung kết World Cup.

Kịch tính vẫn chưa dừng lại ngay cả khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ. Trung vệ Cesar Montes của Mexico cũng bị truất quyền thi đấu sau một pha phạm lỗi quyết liệt, khiến đội chủ nhà phải kết thúc trận đấu với 10 người trên sân.

Chiếc thẻ đỏ dành cho Montes nâng tổng số thẻ đỏ của trận đấu lên con số 3, thiết lập kỷ lục mới trong lịch sử các trận khai mạc World Cup.

Dù vậy, điều đó không ảnh hưởng tới kết quả chung cuộc khi Mexico vẫn bảo toàn thành công chiến thắng 2-0. Thầy trò HLV Javier Aguirre có bước khởi đầu suôn sẻ trên hành trình chinh phục tấm vé đi tiếp tại giải đấu được tổ chức ngay trên quê hương mình.