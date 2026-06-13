Tuyển Anh không có giày tập trước trận ra quân World Cup 2026

ANTD.VN - Giày, bóng cùng nhiều vật dụng thiết yếu phục vụ cho tập luyện và thi đấu của tuyển Anh đã bị trộm khoắng sạch, khi đội vừa tới căn cứ huấn luyện ở Kansas City chuẩn bị cho trận ra quân World Cup 2026 gặp Croatia.

Theo truyền thông Anh, sáng 13-6, "Tam sư" đáp máy bay di chuyển đến khách sạn tại Kansas City (Mỹ) để chuẩn bị cho buổi tập ngay chiều cùng ngày, sẵn sàng đấu Croatia (3h ngày 18-6) tại lượt đầu bảng L World Cup 2026.

Tuy nhiên khi vừa đến nơi đóng quân, Harry Kane cùng đồng đội sốc khi biết tin chiếc xe chở toàn bộ thiết bị, dụng cụ tập luyện, thi đấu của đội đã bị trộm khoắng sạch khi đang di chuyển đường bộ đến Kansas City.

"Đây là một đòn giáng mạnh vào công tác chuẩn bị của đội tuyển Anh trước trận ra quân ở World Cup 2026 gặp Croatia. Các nhân viên an ninh nghi ngờ rằng những tài xế mà họ tin tưởng giao xe hàng có thể liên quan đến vụ việc. Hiệp hội Bóng đá Anh hiện đang phối hợp với cảnh sát địa phương để thu hồi các tài sản bị đánh cắp", nhà báo Craig Hope của Mail Sport, người trực tiếp tháp tùng tuyển Anh cho biết.

Harry Kane cùng đồng đội tạm thời chưa có giày tập sau vụ mất trộm

Đáng chú ý trong lô hàng bị đánh cắp bao gồm toàn bộ giày thi đấu của cầu thủ.

"Việc mất toàn bộ giày thi đấu sẽ là cú sốc lớn, vì đây là các trang thiết bị thiết yếu nhất của cầu thủ. Hai ngôi sao hàng đầu của Tam sư là tiền đạo Harry Kane và tiền vệ Jude Bellingham hiện đều không có giày tập", nhà báo Craig Hope cho biết thêm.

Theo Daily Mail, quy mô của vụ trộm lớn đến mức sau khi những kẻ gian rời đi, trên xe chỉ còn sót lại đúng một quả bóng đá duy nhất trong lô hàng.

Ngay sau khi vụ việc gây chấn động này xảy ra, lực lượng an ninh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Theo tiết lộ độc quyền từ kênh TalkSPORT, cảnh sát đã thực hiện hai vụ bắt giữ liên quan đến sự cố này.

Trong khi đó, Hiệp hội bóng đá Anh cùng bộ phận hậu cần đã gấp rút kiểm đếm, thống kê số vật dụng, trang thiết bị mất cắp và lên phương án bổ sung cấp tốc để toàn đội có thể tập luyện bình thường, trước khi ra quân World Cup 2026 vào ngày 18-6 tới.​