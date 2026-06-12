ANTD.VN - Trận play-off tranh vé dự V-League 2026/27 diễn ra tối 12-6 giữa PVF-CAND và Bắc Ninh FC có kết quả luân lưu 5-4 (hòa 1-1 sau 90 phút) nghiêng về đội bóng Kinh Bắc. Đây là lần đầu tiên Bắc Ninh FC góp mặt ở sân chơi hạng cao nhất Việt Nam.

Ngày lịch sử của bóng đá Bắc Ninh đã được viết nên trên sân Hà Tĩnh. Sau 90 phút giằng co quyết liệt và loạt sút luân lưu nghẹt thở, CLB Bắc Ninh đã đánh bại PVF-CAND để giành tấm vé cuối cùng góp mặt tại V-League 2026/27. Chiến thắng không chỉ khép lại một trận play-off đầy cảm xúc mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng nhất kể từ khi đội bóng Kinh Bắc được thành lập.

Đội bóng của ông Park Hang-seo đoạt vé dự V-League mùa tới

Đúng với tính chất của một trận cầu sinh tử, cả Bắc Ninh và PVF-CAND đều nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Tuy nhiên, đội bóng được cố vấn bởi ông Park Hang-seo là bên tạo ra thế trận chủ động hơn trong phần lớn thời gian hiệp một.

Những cơ hội hiếm hoi của Bắc Ninh cuối cùng cũng được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỉ số. Phút 32, trọng tài xác định Văn Thuận phạm lỗi trong vòng cấm và cho Bắc Ninh hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Bruno Cunha lạnh lùng đánh bại thủ môn Sỹ Huy, đưa đội bóng Kinh Bắc vươn lên dẫn trước 1-0.

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Bị dồn vào thế bất lợi, PVF-CAND buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Dù tạo ra một số tình huống đáng chú ý với Mahmoud cùng các đồng đội, đội bóng ngành công an vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức khá chặt chẽ của Bắc Ninh trước giờ nghỉ.

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Sang hiệp hai, thế trận thay đổi rõ rệt khi PVF-CAND gia tăng sức ép. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội bóng áo đỏ cuối cùng cũng mang lại kết quả ở phút 55.

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Từ quả tạt chuẩn xác của Mahmoud bên cánh phải, Hoàng Vũ Samson bật cao đánh đầu hiểm hóc, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với tỉ số 1-1.

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Không có thêm bàn thắng nào được ghi trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

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Trên chấm 11m đầy áp lực, các cầu thủ đội bóng Kinh Bắc thực hiện thành công những lượt sút quyết định, trong khi PVF-CAND lần lượt bỏ lỡ cơ hội bởi Văn Vinh, Bá Đạt và Vũ Tín.

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Sau 7 lượt sút, Bắc Ninh giành chiến thắng 5-4 trong tiếng vỡ òa của ban huấn luyện, cầu thủ và người hâm mộ. Khoảnh khắc ấy chính thức khép lại hành trình đầy nỗ lực của đội bóng Kinh Bắc bằng phần thưởng xứng đáng nhất: tấm vé lên chơi V-League mùa tới.

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