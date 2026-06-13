ANTD.VN - World Cup 2026 không chỉ mở màn bằng những trận cầu đỉnh cao mà còn khởi động bằng chuỗi đại nhạc hội hoành tráng trải dài trên ba quốc gia đồng chủ nhà. Trong ngày khai mạc tại Mỹ, Lisa - thành viên nhóm Blackpink - trở thành tâm điểm với màn trình diễn đầy năng lượng trước hàng chục nghìn khán giả.

Xuất hiện giữa sân vận động SoFi tại Inglewood, gần Los Angeles, nữ ca sĩ người Thái Lan nhanh chóng thu hút sự chú ý với bộ trang phục tông trắng gợi cảm và nổi bật. Mái tóc dài buông tự nhiên cùng phong cách trang điểm sắc sảo càng giúp Lisa nổi bật trên sân khấu của Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lisa đốt nóng sân SoFi trong lễ khai mạc World Cup 2026

Trong phần trình diễn ca khúc Goals, một trong những bài hát thuộc album chính thức của World Cup 2026, Lisa thể hiện loạt động tác vũ đạo mạnh mẽ bên cạnh hàng chục vũ công. Đồng hành cùng cô là nữ ca sĩ Brazil - Anitta và ngôi sao Nigeria - Rema. Sự kết hợp của bộ ba nghệ sĩ đã biến sân SoFi với sức chứa khoảng 70.000 khán giả thành một lễ hội âm nhạc thực thụ trước giờ bóng lăn.

Trước khi Lisa xuất hiện, chương trình được mở màn bằng tiết mục Game Time của Future và Tyla. Rapper người Mỹ gây ấn tượng với bộ trang phục ánh kim nổi bật, trong khi Tyla thu hút ánh nhìn bằng phong cách trẻ trung.

Lễ khai mạc tại Mỹ diễn ra khoảng 90 phút trước trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay ở bảng D.

Lisa nổi bật trong lễ khai mạc World Cup 2026 ở Mỹ

Không chỉ nước Mỹ tổ chức lễ khai mạc, Canada cũng mang đến một chương trình nghệ thuật quy mô lớn trước trận đấu giữa Canada và Bosnia & Herzegovina trên sân BMO Field. Sự kiện quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng như Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, William Prince, Elyanna, Sanjoy và Vegedream.

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Trước các sự kiện tại Mỹ và Canada, Mexico là quốc gia đầu tiên tổ chức lễ khai mạc World Cup 2026 với tâm điểm là màn trình diễn của Shakira tại Mexico City vào ngày 11-6.

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Việc ba quốc gia đồng chủ nhà cùng tổ chức các lễ khai mạc riêng biệt đã tạo nên dấu ấn chưa từng có trong lịch sử World Cup. Đây cũng là biểu tượng cho quy mô mở rộng của giải đấu năm nay, lần đầu tiên quy tụ 48 đội tuyển quốc gia tranh tài.